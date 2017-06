Mecz Polska - Rumunia. Małowiejski: Patrzymy na siebie

- Rumunia to finalista ostatniego Euro. Ma piłkarzy z takich klubów, jak Napoli, czy Fiorentina. My jednak patrzymy przede wszystkim na siebie - powiedział szef banku informacji reprezentacji Polski Hubert Małowiejski przed sobotnim meczem eliminacji MŚ z Rumunią.

Mecz Polska - Rumunia rozpocznie się w sobotę o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

- Jak w przypadku każdego meczu o punkty, jesteśmy dobrze przygotowani pod względem taktycznym - zapewnił Małowiejski na dzisiejszej konferencji prasowej.

- Patrzymy przede wszystkim na siebie. Ważna jest znajomość przeciwnika, ale takie rzeczy zostawiamy w szatni i przedstawiamy zawodnikom - powiedział.

Pierwszy mecz tych drużyn, 11 listopada ubiegłego roku w Bukareszcie, zakończył się wygraną Orłów 3-0. W 12. minucie po pięknej solowej akcji gola strzelił Kamil Grosicki. W 83. minucie podwyższył Robert Lewandowski, który w doliczonym czasie z karnego ustalił wynik meczu.

- Wbrew temu, co zostało w pamięci, to nie był tak łatwy mecz - podkreślił Małowiejski. - W Bukareszcie do 82. minuty był to mecz bardzo wyrównany. Tutaj możemy spodziewać się równie ciężkiej przeprawy - dodał.

- W tym spotkaniu oczekujemy przeciwnika zdeterminowanego. Jest to finalista ostatniego Euro, z piłkarzami z takich klubów, jak Fiorentina, Napoli, czy Deportivo La Coruna. Nie są to zawodnicy przypadkowi - powiedział.

- W drużynie rumuńskiej nie ma gwiazd pierwszej wielkości, ale jest to zespół bardzo wyrównany. Patrząc na suche wyniki, mimo że Rumunów się krytykuje, w tej grupie pokonała ich tylko Polska - zaznaczył asystent Adama Nawałki.

Małowiejski pytany był o szczegółową analizę gry Rumunów.

- Odpowiedź pełna mogłaby być na naszej odprawie. W szczegóły wschodzić nie będę. Nikt takich rzeczy nie odsłania w mediach - powiedział.

- W pierwszej kolejności skupiamy się na swojej strategii. Przeciwnik to jest wiedza uzupełniająca - podkreślił.



