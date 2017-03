Mecz Czarnogóra - Polska. Krychowiak nie zagra, ma złamane żebro

- Grzegorz Krychowiak ma złamane żebro. Przyjechał na zgrupowanie już z tym urazem. Okazało się, że nie będzie w stanie zagrać z Czarnogórą i opuścił kadrę - poinformował na konferencji prasowej reprezentacji Polski lekarz, Jacek Jaroszewski.

W najbliższą niedzielę o 20.45 w Podgoricy Polska zagra z Czarnogórą w meczu eliminacji MŚ 2018.

- Wszyscy inni, w tym Arkadiusz Milik, są zdrowi i gotowi do treningu - zapewnił Jaroszewski.

- Krychowiak przyjechał z urazem żebra, doznał go na ostatnim, niedzielnym treningu w klubie. Wiedzieliśmy o tym - powiedział na konferencji Jaroszewski. - Ma złamane żebro i dziś udaje się na leczenie do klubu. Potrwa ono około trzech tygodni - wyjaśnił lekarz reprezentacji.

- Jest to złamanie w odcinku chrzęstnym. Leczy się trochę szybciej niż złamanie w odcinku kostnym - doprecyzował Jaroszewski.

- Grzegorz chciał za wszelką cenę podjąć trening przy zastosowaniu metod, które miały dać szansę na występ. Na treningu chcieliśmy sprawdzić, czy jest to możliwe. Okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Nie byłby w stanie grać na sto procent. Nie ma sensu, by zostawał z nami - zaznaczył Jaroszewski.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak / AFP

- Kontuzja Grześka nie jest nam na rękę. Jest filarem reprezentacji od kilku lat - podkreślił szef banku informacji polskiej reprezentacji, Hubert Małowiejski.

Jak dodał, "kontuzje są czymś naturalnym w sporcie". - Będziemy chcieli tak to rozwiązać, żeby jego brak był jak najmniej odczuwalny - powiedział.

- Jeden do jednego nie da się zastąpić nikogo, bo każdy jest inny. Naszym zadaniem jest zastąpienie Grzegorza. Mamy różne warianty i będziemy je wdrażać - zaznaczył.

Jakim rywalem jest Czarnogóra?

- Bardzo szczegółowo przygotowaliśmy się do kolejnego meczu. Dobrze znamy słabsze i mocniejsze strony przeciwnika, ale skupiamy się na sobie - powiedział Małowiejski.

- To solidny, silny fizycznie zespół, panuje w nim znakomita atmosfera, która pozwala piłkarzom grać lepiej, niż w swoich klubach. Przystępują do walki z nami z pozycji wicelidera. Mamy pełen szacunek do przeciwnika, ale mamy też swoją strategię działania - stwierdził.

WS