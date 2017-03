Marcin Dorna: Bartosz Kapustka płynnie wszedł do naszej kadry

- Bartek Kapustka w naszej kadrze zna wielu piłkarzy, więc było to płynne przejście - powiedział Marcin Dorna, selekcjoner kadry do lat 21.

Zdjęcie Bartosz Kapustka /East News

Kapustka to specyficzny przypadek w naszej piłce. Grywał w juniorskich reprezentacjach Polski, ale ominął zespół do lat 21 i od razu trafił do seniorskiej kadry Adama Nawałki. U Marcina Dorny zagrał tylko raz, ale teraz przyjechał na zgrupowanie, by pomóc w przygotowaniach do Euro U21 2017. Podczas samego turnieju były pomocnik Cracovii, ma odgrywać pierwszoplanową rolę.

- Cały czas mieliśmy regularny kontakt, na temat aktualnej dyspozycji Bartka. Nieustannie wymieniamy informację - powiedział Dorna podczas środowej konferencji prasowej.

- Bartek bardzo interesuje się tym, co działo się w czasie jego nieobecności. To wejście płynne do naszej drużyny, ma tu wielu znajomych z klubów. Wszystko przebiega więc optymalnie - uważa Dorna.

Niewiadomą pozostaje forma piłkarza Leicester. Zawodnik wciąż nie zadebiutował w Premier League, a grywa w zespole młodzieżowym i pucharze - zresztą nieregularnie. Dorna jest jednak spokojny.

- Jest w dobrej dyspozycji. Czas, który spędzieliśmy na boisku podczas tego zgrupowania jest krótki, ale mam nadzieję, że Bartek w jego trakcie pokaże się z dobrej strony - zaznaczył Dorna.

Kadra U21 przygotowuje się do dwóch sparingów. W czwartek zmierzy się w Krakowie z Włochami (godz. 20.45), a w poniedziałek w Kielcach z Czechami (godz. 17).

Z Wieliczki Łukasz Szpyrka