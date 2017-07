Maciej Rybus trafi do Lokomotiwu Moskwa?

Przygoda Macieja Rybusa z Olympique Lyonem dobiega końca. Polak nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie i niebawem trafi do Lokomotiwu Moskwa - twierdzą rosyjskie media.

Zdjęcie Maciej Rybus /JOHN THYS /AFP

Rybus jest doskonale znany w rosyjskiej ekstraklasie. Lewonożny zawodnik przez cztery i pół roku był zawodnikiem Tereka Groznego, gdzie uchodził za jedną z największych gwiazd.

