Łukasz Piszczek: Zamach miał odebrać nam życie

Wsparcie psychologa sportowego i rozmowy z rodziną sprawiły, że Łukasz Piszczek dość szybko uporał się z traumą, związaną z atakiem terrorystycznym na autokar z piłkarzami Borussii Dortmund. Nasz zawodnik niechętnie wraca do mrożących krew w żyłach wydarzeń, ale zrobił wyjątek w wywiadzie telewizyjnym na antenie TVP Sport.

Łukasz Piszczek

Przyczynkiem do rozmowy i podjęcia próby "otworzenia" Łukasza Piszczka, jest trwające w Warszawie zgrupowanie reprezentacji Polski, przed jutrzejszym meczem z Rumunią. Mowa o szalenie ważnym pojedynku w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji.

Na twarzy Piszczka znów gości uśmiech, ale na wspomnienie wydarzeń z 11 kwietnia, poprzedzających pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z AS Monaco, prawemu obrońcy wciąż rzednie mina.

Nie da się ukryć, że zawodnicy BVB cudem uszli ze zdrowiem, a uchronił ich "pancerny" autokar oraz masa szczęścia. Jedynym poszkodowanym, na szczęście niegroźnie, został defensor Marc Bartra. Hiszpan musiał poddać się operacji ręki, ale bez powikłań opuścił szpital.

- Pierwszy tydzień, zaraz po wydarzeniach, był naprawdę bardzo ciężki. Wszystko trzeba było poukładać w głowie. Jakoś sobie z tym poradziłem, a rozmawiałem z moim psychologiem sportowym i rodziną - przyznał Piszczek w wywiadzie z TVP Sport. - To był jeden z cięższych okresów w moim życiu, jeśli nie najcięższy. To może zrozumieć jedynie osoba, która to przeżyła - dodał.

Piłkarz BVB przyznał, że w pierwszej kolejności o całym zajściu poinformował swojego menedżera Bartłomieja Bolka, który już przebywał na stadionie Signal Iduna Park, razem z żoną sportowca. - Nie chciałem wywoływać niepotrzebnej paniki - wyjaśnił.

Precedensowy atak na autokar z piłkarzami sprawił, że Piszczek drżał o swoje bezpieczeństwo. - Zdecydowanie tak. To był taki zamach, który miał, wydaje mi się, odebrać nam życie. Ta świadomość dotarła do mnie po jakimś czasie. Zdałem sobie sprawę, co mogłem stracić - stwierdził.

Rozbici psychicznie zawodnicy Borussii nie udźwignęli ciężaru dwumeczu z AS Monaco i pożegnali się z Ligą Mistrzów w fazie ćwierćfinału.