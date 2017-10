Łukasz Piszczek kontuzjowany. Zawodnik przejdzie badania w Dortmundzie

Łukasz Piszczek doznał kontuzji kolana pod koniec pierwszej połowy meczu Polska - Czarnogóra na PGE Narodowym w Warszawie (4-2). Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Wszystko będzie jasne po szczegółowych badaniach.

Zdjęcie Łukasz Piszczek doznał kontuzji w meczu z Czarnogórą /AFP

Pechowa okazała się dla Piszczka 41. minuta. Wtedy to, walcząc o piłkę w naszym polu karnym, zderzył się z Wojciechem Szczęsnym. Obrońca Borussii Dortmund był długo opatrywany przez sztab medyczny i wrócił na boisko. Dokończył pierwszą połowę, ale na drugą już nie wyszedł. Na boisku zastąpił go Maciej Rybus.



Wymuszona zmiana pokrzyżowała szyki Adamowi Nawałce. Wykorzystali to Czarnogórcy, którzy w 83. minucie doprowadzili do remisu 2-2. Na szczęście sprawy w swoje ręce, a raczej nogi, wziął Robert Lewandowski. Kapitan Orłów strzelił gola na 3-2 i dzięki temu oszczędził kibicom nerwów w końcówce.



Jak poinformował "Przegląd Sportowy", Piszczek przejdzie szczegółowe badania w Dortmundzie. Wtedy też okaże się, jak długa czeka go przerwa w treningach. Oby nie powtórzyła się sytuacja, jak w przypadku Arkadiusza Milika. Napastnik Napoli zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i musiał przejść operację. Milik wróci na boisko dopiero za kilka miesięcy.

