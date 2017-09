Liga Narodów - reprezentacja Polski trafi do dywizji A

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził regulamin pierwszej edycji piłkarskiej Ligi Narodów, która rozpocznie się jesienią przyszłego roku. O podziale zespołów na cztery dywizje decydować będzie październikowy ranking UEFA. To oznacza, że "Biało-czerwoni" trafią do dywizji A.

Zdjęcie Reprezentanci Polski - Robert Lewandowski i Kamil Grosicki /AFP

Losowanie grup odbędzie się 24 stycznia w Lozannie. Rozgrywki będą podzielone na cztery dywizje (A, B, C i D) na podstawie październikowego rankingu UEFA.



W każdej z tych dywizji powstaną cztery grupy, które będą się składały z trzech lub czterech zespołów, aby każdy kraj mógł rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż).



Dywizje A i B będą liczyły po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018.

Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four. Półfinały i finał zostanie rozegrany w czerwcu 2019 roku.



Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższych dywizji, kosztem najsłabszych w dywizjach A, B i C.