Liga Narodów: Polska znalazła się w trzecim koszyku

Reprezentacja Polski wystąpi w Dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów, której pierwsza edycja rozpocznie się w przyszłym roku. To już było wiadomo. Po zakończeniu grupowej fazy eliminacji do mistrzostw świata w Europie poznaliśmy natomiast ostateczny podział na koszyki w tej nowej imprezie. "Biało-Czerwoni" znaleźli się w trzecim.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Bartłomiej Zborowski /PAP

Według zatwierdzonego we wrześniu przez Komitet Wykonawczy UEFA regulaminu, o podziale drużyn pomiędzy cztery dywizje będzie decydował ranking UEFA reprezentacji bez uwzględnienia barażów o MŚ 2018.



Losowanie pierwszej edycji Ligi Narodów odbędzie się 24 stycznia 2018 roku w SwissTech Convention Center w Lozannie. Przed losowaniem UEFA podzieli drużyny na koszyki w losowaniu każdej dywizji na podstawie rankingu reprezentacyjnego - Polska będzie w trzecim koszyku.



W każdej z dywizji mecze będą toczyć się w czterech grupach (trzy- lub czterodrużynowych), a zwycięzcy grup w dywizji A zakwalifikują się do turnieju finałowego, którego zwycięzca zostanie zwycięzcą całej Ligi Narodów.



Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższej dywizji, a trzecie zespoły grup w dywizjach A, B spadną do niższej dywizji. Z dywizji C spadną trzy drużyny z czwartych miejsc oraz najgorsza drużyna z trzecich miejsc w grupach (wg bilansu z pierwszym i drugim zespołem w grupach).



Mecze grupowe Ligi Narodów odbywać się będą jesienią 2018 r. (po dwa mecze we wrześniu, październiku i listopadzie), a turniej finałowy (półfinały i finał) - w czerwcu 2019 r. na terenie jednego z finalistów. Spotkania grupowe będą rozgrywane w dni powszednie o godz. 20:45, a w soboty i niedzielę także o 18:00 i opcjonalnie o 15:00.



Klasyfikacja drużyn na zakończenie Ligi Narodów będzie decydująca przy podziale na koszyki w eliminacjach mistrzostw Europy 2020 r.



Dodatkowo cztery zespoły z Ligi Narodów (po jednym z każdej dywizji) awansują do finałów mistrzostw Europy 2020. W barażach o cztery miejsca (po jednym dla każdej dywizji) zagrają po cztery zespoły z każdej dywizji (zwycięzcy grup).



Jeżeli zwycięzca grupy Ligi Narodów zakwalifikował się do turnieju finałowego ME przez eliminacje, jego miejsce w barażach zajmie następna najwyżej sklasyfikowana drużyna z danej dywizji. Jeżeli w danej dywizji nie będzie już drużyn, które nie zakwalifikowały się do finałów ME, wówczas w ich miejsce zagrają drużyny z kolejnej dywizji.



Klasyfikacja drużyn w ogólnym rankingu Ligi Narodów będzie następująca: 1-4 - wg wyników turnieju finałowego, 5-12 - drużyny z Dywizji A, 13-24 - drużyny z Dywizji B, 25-39 - drużyny z Dywizji C, 40-55 - drużyny z Dywizji D.

Dywizja A (12 drużyn)

Reklama

- koszyk 1 - Niemcy, Portugalia, Belgia, Hiszpania

- koszyk 2 - Francja, Anglia, Szwajcaria, Włochy

- koszyk 3 - Polska, Islandia, Chorwacja, Holandia



Dywizja B (12 drużyn)

- koszyk 1 - Austria, Walia, Rosja, Słowacja

- koszyk 2 - Szwecja, Ukraina, Irlandia, Bośnia i Hercegowina

- koszyk 3 - Irlandia Północna, Dania, Czechy, Turcja



Dywizja C (15 drużyn)

- koszyk 1 - Węgry, Rumunia, Szkocja, Słowenia

- koszyk 2 - Grecja, Serbia, Albania, Norwegia

- koszyk 3 - Czarnogóra, Izrael, Bułgaria, Finlandia

- koszyk 4 - Cypr, Estonia, Litwa



Dywizja D (16 drużyn)

- koszyk 1 - Azerbejdżan, Macedonia, Białoruś, Gruzja

- koszyk 2 - Armenia, Łotwa, Wyspy Owcze, Luksemburg

- koszyk 3 - Kazachstan, Mołdawia, Liechtenstein, Malta

- koszyk 4 - Andora, Kosowo, San Marino, Gibraltar

Terminarz Ligi Narodów 2018/19 i eliminacji mistrzostw Europy 2020



24 stycznia 2018 - Losowanie Ligi Narodów (Lozanna)



Faza grupowa Ligi Narodów



- 6-8 i 9-11 września 2018 (dwa mecze)

- 11-13 i 14-16 października 2018 (dwa mecze)

- 15-17 i 18-20 listopada 2018 (dwa mecze)



2 grudnia 2018 - Losowanie eliminacji ME (Dublin)



Faza grupowa eliminacji ME



55 drużyn podzielonych na 10 grup - do finałów awansują dwie najlepsze z każdej grupy



- 21-23 i 24-26 marca 2019 (dwa mecze)

- 7-8 i 10-11 czerwca 2019 (dwa mecze)

- 5-7 i 8-10 września 2019 (dwa mecze)

- 10-12 i 13-15 października 2019 (dwa mecze)

- 14-16 i 17-19 listopada 2019 (dwa mecze)



Turniej finałowy Ligi Narodów (Dywizja A) - na terenie jednego z finalistów (wybór w grudniu 2018)



- 5-6 czerwca 2019 - półfinały

- 9 czerwca 2019 - mecz o trzecie miejsce i finał



22 listopada 2019 - Losowanie baraży ME 2020 o cztery miejsca z Ligi Narodów



grudzień 2019 - Losowanie turnieju finałowego ME 2020



Baraże o awans do mistrzostw Europy



- 26-28 marca 2020 - półfinały (jeden mecz)

- 29-31 marca 2020 - finały (jeden mecz)



1 kwietnia 2020 - ew. dodatkowe losowanie turnieju finałowego ME 2020



12 czerwca - 12 lipca 2020 (wstępny termin) - Mistrzostwa Europy 2020 - Londyn (finał), Baku, Monachium, Rzym, Sankt Petersburg, Amsterdam, Bilbao, Bruksela, Bukareszt, Budapeszt, Kopengaha, Dublin, Glasgow