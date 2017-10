Lewandowski i Ronaldo. Portugalskie media o starciu gigantów

Kto zostanie królem strzelców eliminacji MŚ w Europie? Największe szanse na ten tytuł mają Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Portugalskie media rozpisują się o pasjonującej rywalizacji gigantów z Polski i Portugalii.

Media przypominają o czwartkowym wyczynie polskiej reprezentacji w Erywaniu, gdzie "Biało-czerwoni" pokonali 6-1 zespół Armenii. Odnotowują, że Robert Lewandowski zdobył po raz trzeci hat-tricka i z dorobkiem 15 bramek pobił rekord strzelonych goli w europejskiej strefie mundialowych eliminacji w jednym cyklu.

Portugalscy komentatorzy twierdzą, że wyścig Lewandowskiego z CR7 o koronę najlepszego strzelca jest "pasjonującą rywalizacją dwóch piłkarskich gigantów". Wskazują, że obaj piłkarze są podobni do siebie jako zawodnicy: są kapitanami swoich drużyn, wyróżniającymi się strzelcami w swoich ligach oraz wszechstronnymi snajperami, zdobywającymi bramki zarówno z akcji, jak i stałych fragmentów gry.

Sportowy dziennik "O Jogo" twierdzi, że szanse na "przeskoczenie" przez Ronalda Lewandowskiego w klasyfikacji najlepszych strzelców są małe.

"Zadanie to jest bardzo trudne, choć wykonalne w przypadku takiego gracza jak Cristiano Ronaldo. CR7 mógłby nawet pobić światowy rekord mundialowych eliminacji, należący do Irańczyka Karima Bagheriego, który w kwalifikacjach do mistrzostw świata we Francji w 1998 r. strzelił 19 bramek" - napisał "O Jogo".

Telewizja RTP 1 wskazuje, że wyprzedzenie Lewandowskiego jest teoretycznie możliwe z uwagi na fakt, że w sobotę Portugalia zmierzy się z uważanym za "futbolowego kopciuszka" zespołem Andory. Radzi jednak nie lekceważyć iberyjskiego przeciwnika.

"Reprezentacja Andory jest nieobliczalna. W czerwcu pokonała u siebie silny zespół Węgier" - przypomniała portugalska telewizja publiczna.

Tymczasem dziennik "Diario de Noticias" podziwia wysoki poziom strzelecki Ronalda na przestrzeni całej jego kariery. Wydawana w Lizbonie gazeta przypomniała, że dokładnie w sobotę, czyli w dniu meczu z Andorą, portugalski kapitan będzie świętował 15. rocznicę zdobycia swojej pierwszej bramki w rozgrywkach seniorskich.

"W tamtym dniu 17-letni Ronaldo zdobył dla swojego Sportingu Lizbona dwie bramki w zakończonym zwycięstwem 3-0 ligowym meczu przeciwko Moreirense" - przypomniał stołeczny dziennik.

Gazeta uważa, że mający 14 bramek w rozgrywkach europejskiej strefy eliminacji do MŚ Ronaldo, może już w sobotnim pojedynku przeciwko Andorze wyprzedzić Roberta Lewandowskiego. Polak ma aktualnie o jednego gola więcej.

"Diario de Noticias" wskazuje, że tegoroczny sezon jest nieco gorszy pod względem liczby zdobywanych przez Ronalda goli. Przypomina, że w rozgrywkach 2017/18 pochodzący z Madery napastnik zdobył zaledwie 8 bramek.

"W całej swojej karierze Ronaldo ma już 612 goli, z czego najwięcej w sezonie 2011-12 - łącznie 71. W kolejnych latach jego skuteczność spadła nieznacznie i wynosiła pomiędzy 56 a 66 bramek na sezon" - napisał "Diario de Noticias".

Najwięcej goli Ronaldo zdobył dotychczas dla Realu Madryt - 411, a następnie dla Manchesteru United - 118. W występach dla portugalskiej reprezentacji zaliczył 78 celnych trafień, najwięcej w jej historii.

Portugalia jest druga w grupie B z dorobkiem 21 bramek. Przewodzi jej mająca o trzy punkty więcej Szwajcaria, z którą podopieczni Fernando Santosa zmierzą się we wtorek na lizbońskim Estadio da Luz.