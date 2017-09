Krychowiak wraca. Nawałka wysłał powołania na mecze z Armenią i Czarnogórą

Selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka ogłosił powołania piłkarzy z lig zagranicznych na mecze eliminacji mistrzostw świata 2018 z Armenią w Erywaniu (05.10.2017, godz. 18:00) i Czarnogórą na PGE Narodowym w Warszawie (08.10.2017, godz. 18:00). Do kadry wraca Grzegorz Krychowiak.

Zdjęcie Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka /AFP

"Przed nami dwa decydujące mecze z Armenią i Czarnogórą, w których zagramy o mundial w Rosji. Pierwsze starcie to wyjazdowa potyczka z Armenią, a 8 października wracamy na PGE Narodowy na konfrontację z wiceliderem grupy - Czarnogórą. Aktualna sytuacja w tabeli pozwala nam skupić się tylko na naszych meczach. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi tych spotkań i stawki o jaką gramy" - powiedział Nawałka.



"W kluczowej fazie eliminacji bazujemy na sprawdzonej grupie zawodników, do której wraca Grzegorz Krychowiak" - dodał selekcjoner Orłów. Krychowiaka nie było w kadrze w meczach z Danią (0-4) i Kazachstanem (3-0). Powodem nieobecności były problemy w klubie. Sytuacja się zmieniła, kiedy "Krycha" przeszedł z Paris Saint-Germain do angielskiego West Bromwich Albion, gdzie zbiera dobre recenzje.



"Na zgrupowaniu będziemy pracować w oparciu o plan mający na celu optymalne przygotowanie się do tego dwumeczu. Powołania z ligi polskiej ogłoszę w piątek, 29 września" - stwierdził Nawałka.

Reklama

Po ośmiu kolejkach spotkań Polacy prowadzą w tabeli grupy E z dorobkiem 19 punktów. Trzy "oczka" mniej mają Czarnogórcy i Duńczycy. Te trzy zespoły liczą się w walce o awans na mundial w Rosji.



Wyniki, terminarz i tabela grupy E eliminacji MŚ 2018