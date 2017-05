Karol Linetty: Chcę zagrać na młodzieżowych Mistrzostwach Europy

Karol Linetty, zawodnik Sampdorii Genua oraz reprezentacji Polski, zgłosił chęć występu na mistrzostwach Europy do lat 21. Obecność defensywnego pomocnika będzie dużym wzmocnieniem dla młodzieżowej drużyny. Turniej ten odbędzie się w Polsce w dniach 16-30 czerwca.

Karol Linetty

- Wiadomo, że od pewnego czasu gram dla pierwszej reprezentacji i marzę, tak jak moi wszyscy koledzy z kadry, o awansie do finałów mistrzostw świata w Rosji. Chciałbym jednak również pomóc naszej drużynie młodzieżowej podczas czerwcowych mistrzostw, które zostaną rozegrane w Polsce. Jestem do dyspozycji trenera Marcina Dorny, jeśli tylko otrzymam od niego powołanie - powiedział portalowi Łączy Nas Piłka Karol Linetty.

Byłoby to duże wzmocnienie dla drużyny do lat 21, gdyż Linetty ma już na koncie 14 występów w dorosłej reprezentacji Polski. Dwa ostatnie spotkania eliminacji do mistrzostw świata rozpoczął w wyjściowej "jedenastce". Niewykluczone, że w pierwszym składzie zobaczymy go także w następnym meczu, kiedy Polska 10 czerwca podejmie w Warszawie Rumunię.

Linetty jest ostatnio w dobrej formie, a w niedzielnym pojedynku z Lazio Rzym strzelił swoją pierwszą bramkę w Serie A.



Wcześniej chęć gry dla reprezentacji młodzieżowej wyrażali również inni zawodnicy dorosłej drużyny - Piotr Zieliński oraz Arkadiusz Milik. Ich zamiary zostały jednak skrytykowane przez włodarzy klubu SSC Napoli, gdzie obaj występują. Głos w tej sprawie zabrał także kapitan dorosłej reprezentacji Robert Lewandowski, który stwierdził, że zawodnicy pierwszej reprezentacji nie powinni być brani pod uwagę przy ustalaniu składu drużyn młodzieżowych.

Niemal pewna jest już natomiast obecność w młodzieżowej kadrze Bartosza Kapustki, który w angielskim Leicester City ma trudność ze znalezieniem się nawet w kadrze meczowej. De facto w turnieju mogą brać udział zawodnicy do 23. roku życia, gdyż UEFA bierze pod uwagę wiek piłkarza w momencie rozpoczęcia eliminacji.



