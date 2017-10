Kamil Glik: To był najgorszy mecz za kadencji Adama Nawałki

- Jesteśmy praktycznie w identycznej sytuacji, jak w poprzednich eliminacjach. Mam nadzieję, że końcowy efekt będzie taki sam i w niedzielę będziemy świętować awans do mistrzostw świata - powiedział obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik przed meczami z Armenią i Czarnogórą.

"Biało-Czerwoni" na finiszu eliminacji MŚ 2018 są w bardzo dobrej sytuacji. Podopieczni Adama Nawałki prowadzą w tabeli grupy E z dorobkiem 19 punktów. Trzy "oczka" mniej mają najgroźniejsi rywale Orłów w walce o awans - Czarnogórcy i Duńczycy. To właśnie z Duńczykami ostatnio Polacy ponieśli dotkliwą porażkę. W Kopenhadze przegrali aż 0-4.



- W tamtym spotkaniu nie było elementu, który by dobrze funkcjonował. Nic nam nie wychodziło ani w ofensywie, ani w defensywie. Nie stworzyliśmy sobie żadnej klarownej sytuacji do strzelenia gola. Fizycznie też wyglądaliśmy gorzej od Duńczyków. W naszej ocenie to był najgorszy mecz za kadencji Adama Nawałki. Gorzej być już naprawdę nie może - powiedział Glik. Jak zapewnili zawodnicy i sztab szkoleniowy Orłów, spotkanie w Kopenhadze zostało dokładnie przeanalizowane i wyciągnięto wnioski.



W czwartek w Erywaniu "Biało-Czerwonych" czeka starcie z Armenią, która już nie ma żadnych szans na awans. Trzy dni później na PGE Narodowym w Warszawie Polacy zmierzą się z Czarnogórą. Sytuacja Orłów przypomina tę z eliminacji do Euro 2016.



- Poziom trudności jest równie wysoki. Jesteśmy praktycznie w identycznej sytuacji. Mam nadzieję, że końcowy efekt okaże się taki sam i w niedzielę będziemy świętować awans do mistrzostw świata - podkreślił Glik.



Selekcjoner Adam Nawałka będzie obchodził w czwartek mały jubileusz. To jego 40. mecz w roli trenera Orłów.



- Jest świetnym selekcjonerem, a wskazują na to wyniki, zmiany jakich dokonał i jaką wprowadził atmosferę. Jest też fajnym człowiekiem, co też jest dla nas ważne. Na pewno odcisnął swoje piętno na tej reprezentacji - stwierdził obrońca AS Monaco.

