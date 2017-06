Kamil Glik otworzy boisko i pogra z dzieciakami

Już wiadomo, kiedy Kamil Glik otworzy boisko na osiedlu Przyjaźń w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie się wychował i gdzie zaczęła się jego piłkarska kariera. Uroczyste otwarcie obiektu, który piłkarz współfinansował wraz z jastrzębskim Urzędem Miasta, odbędzie się 24 czerwca.

Zdjęcie Tak boisko na jastrzębskim osiedlu wyglądało w kwietniu. Teraz jest już gotowe /Fot Michał Zichlarz /INTERIA.PL

W lipcu 2015 roku Kamil Glik podpisał z miastem umowę na budowę boiska Orlik. Wyłożył na to z własnej kieszeni 150 tys. złotych. Boisko miało być oddane do użytku już w zeszłym roku, ale prace się przeciągnęły. Teraz wszystko jest już w porządku. Jak informuje Katarzyna Wołczańska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, już wiadomo, kiedy odbędzie się uroczyste otwarcie boiska, które praktycznie sąsiaduje z blokiem, gdzie Kamil przez lata mieszkał.



Boisko zostanie oddane do użytku dla dzieci i młodzieży w sobotę 24 czerwca, a więc zaraz na początku wakacji. - O godzinie 13.45 planowana jest krótka konferencja, a zaraz potem zaplanowano mecze z udziałem najmłodszych - informuje pani rzecznik.



Dwa lata temu Kamil znalazł chwilę, żeby pokopać piłkę z dziećmi. Teraz też pewnie pojawi się na zielonej murawie, w miejscu, gdzie stawiał swoje pierwsze kroku na boisku. Warto wiedzieć, że właśnie na Przyjaźni zaczęła się jego przygoda z futbolem, gdzie występował w podwórkowym zespole prowadzonym przez Wiesława Śmigielskiego. Dopiero potem trafił do MOSiR Jastrzębie, a następnie Wodzisławskiej Szkoły Piłkarskiej, skąd jako siedemnastolatek wyjechał do Hiszpanii.



Reklama

W zakończonym niedawno sezonie Kamil Glik sięgnął z AS Monaco po mistrzostwo Francji.



Michał Zichlarz