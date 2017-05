Kamil Glik na liście najlepszych obrońców świata według "The Telegraph"

Reprezentant Polski i piłkarz AS Monaco Kamil Glik trafił na listę najlepszych obrońców świata według "The Telegraph". Ranking otwiera Włoch Leonardo Bonucci z Juventusu.

Zdjęcie Kamil Glik /AFP

Wyróżnienie Polaka jest tym cenniejsze, że jest to ranking bez podziału na środkowych i bocznych obrońców.



W uzasadnieniu dziennikarz "The Telegraph" podkreślił, że wielkimi atutami reprezentanta Polski są nieustępliwość i ambicja. Podkreślono charakter Polaka, który ma za sobą ciężkie dzieciństwo, pozwolił mu w wieku 23 lat zostać wyróżniającym graczem Torino, a następnie zapracować na transfer do AS Monaco.

W notowaniu znalazł się także inny obrońca klubu z Księstwa Monako - Djibril Sidibe. Reprezentant Francji znalazł się na 19. pozycji.

Wygrał Leonardo Bonucci z Juventusu przed dwoma piłkarzami klubów z Madrytu - Marcelo (Real) i Diego Godinem z Atletico.

Ranking najlepszych obrońców według "The Telegraph":

1. Leonardo Bonucci (Juventus)

2. Marcelo (Real Madryt)

3. Diego Godin (Atletico Madryt)

4. Phillip Lahm (Bayern Monachium)

5. Gerard Pique (FC Barcelona)

6. Dani Alves (Juventus)

7. Jerome Boateng (Bayern Monachium)

8. Giorgio Chiellini (Juventus)

9. Sergio Ramos (Real Madryt)

10. Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

11. David Alaba (Bayern Monachium)

12. Mats Hummels (Bayern Monachium)

13. Virgil van Dijk (Southampton)

14. Danny Rose (Tottenham)

15. Toby Alderweireld (Tottenham)

16. Raphael Varane (Real Madryt)

17. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

18. Kalidou Koulibaly (SSC Napoli)

19. Djibril Sidibe (AS Monaco)

20. Laurent Koscielny (Arsenal)

21. Marquinhos (Paris Saint-Germain)

22. Jan Vertonghen (Tottenham)

23. Kamil Glik (AS Monaco)

24. Kostas Manolas (AS Roma)

25. Eric Bailly (Manchester United)