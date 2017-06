​Grzegorz Krychowiak chce zostać w Paris Saint Germain!

- Zamierza walczyć o podstawowy skład - mówi osoba z otoczenia Grzegorz Krychowiaka, którą cytuje serwis Footmercato.net.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Krychowiak w Paryżu wpadł w dołek. Nie gra prawie wcale i nie zanosi się, by miało się to szybko zmienić.Do tego Polak kosztował PSG około 30 milionów euro i tym samym stał się jednym z największych niewypałów transferowych we Francji.

W tej sytuacji wydawało się naturalne, że pomocnik będzie chciał zmienić otoczenie, by się odbudować, ale serwis Footmercato.net twierdzi coś zupełnie innego.

- Zamierza walczyć o podstawowy skład. Nie chce opuszczać PSG, bo tu czuje się dobrze. Choć trener Unai Emery na niego nie stawia, Grzegorz nie zamierza składać broni i chce zmienić swoją sytuację - powiedziała serwisowi osoba z bliskiego otoczenia Krychowiaka.

To byłoby ryzykowne posunięcie pod kątem gry w reprezentacji Polski. Już teraz Adam Nawałka wysłał Krychowiakowi jasny sygnał (nie grasz w klubie, nie grasz w kadrze) i posadził go na ławce w spotkaniu z Rumunią. Pomocnik PSG jednak pojawił się na boisku, bo kontuzji nabawił się Krzysztof Mączyński. Tego spotkania Krychowiak nie zaliczy jednak do udanych.

Pit