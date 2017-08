El. MŚ 2018. Narodowy już prawie zielony

W cieniu meczu z Danią trwają gorączkowe przygotowania PGE Narodowego do meczu z Kazachstanem, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. O to, żeby murawa była idealna zadbają eksperci z Anglii, którzy w piątek zjawią się w Warszawie.

Przez ostatnie dni do Warszawy przyjechało niemal 130 TIR-ów. Przywieziono w nich 2,5 tysiąca ton ziemi, na której właśnie kładziona jest specjalnie przygotowana trawa. Trafiła ona do stolicy spod Szczecinka, gdzie rosła na specjalnej plantacji przez nawet półtora roku. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i wyścig z czasem. I to dużo większy niż do tej pory.



Trawnik Producent, który odpowiedzialny jest za murawę na Narodowym mógł wejść na obiekt dopiero sześć dni przed spotkaniem z Kazachami. Wszystko przez organizowany w stolicy mecz otwarcia mistrzostw Europy w siatkówce.

Jakość murawy mocno się poprawiła od kiedy z firmą Trawnik Producent współpracuje Marcin Puzio, były groundsman m.in. Tottenhamu. Przy okazji spotkania z Rumunią nawierzchnię bardzo chwalili także sami piłkarze. A przed meczem z Kazachstanem pomogą mu jeszcze dwaj inni fachowcy z Anglii. Jeden z nich w ostatnim czasie był odpowiedzialny za murawę na stadionie Wembley podczas meczów reprezentacji Anglii.

Z Warszawy, Krzysztof Oliwa