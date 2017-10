El. MŚ 2018. Czarnogórskie media nie mają złudzeń przed meczem z Polską

Media w Czarnogórze są przekonane, że awans ich reprezentacji na mundial, to raczej już tylko złudne marzenie. Po porażce z Danią (0-1), Czarnogórcy musieliby wygrać z Polską i liczyć na porażkę Duńczyków z Rumunią.

Zdjęcie Piłkarze Czarnogóry (w czerwonych koszulkach) w meczu z Danią (0-1) /BORIS PEJOVIC /PAP/EPA

"Nasze marzenia, że fenomenalne kwalifikacje zakończą się wyjazdem na mistrzostwa świata prysły w ciągu czterech minut" - pisze czarnogórski portal "Vijesti", przypominając dwa wydarzenia mające decydujący wpływ na końcowy wynik: gol Christian Eriksena w 16. minucie oraz kontuzja najlepszego piłkarza gospodarzy Stevana Jovetica, z powodu której musiał on opuścić boisko.

"To były dwa ciosy, po których trudno byłoby się podnieść nawet o wiele silniejszym od nas drużynom" - podkreślił portal.

Selekcjoner czarnogórskiej reprezentacji Ljubisa Tumbakovic także wymienił uraz Jovetica jako sytuację przesądzającą praktycznie o rezultacie meczu.

"Ta sytuacja całkowicie zaburzyła naszą koncepcję. Mamy młodą i ambitną drużynę, która jednak nie jest jeszcze do końca gotowa na długie i ciężkie batalie, do jakich należą kwalifikacje mistrzostw świata. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy trzeba stanąć oko w oko ze świetnie przygotowaną, zmotywowaną i dobrze wyszkoloną drużyną, jaką jest reprezentacja Danii. Potrzebujemy jeszcze więcej czasu" - tłumaczył Tumbakovic.

Jak podają "Vijesti", czwartkowe rozstrzygnięcia, czyli także wysokie zwycięstwo Polski w Armenii (6-1), sprawiają, że szanse wyjazdu Czarnogóry na mundial do Rosji są znikome.

"Musielibyśmy wygrać w niedzielę w Warszawie, a Dania przegrać z Rumunią, ale to raczej plan z rodzaju fantastyki naukowej" - wspominają "Vijesti" i zaznaczają, że młoda drużyna Czarnogóry powinna raczej szukać swoich szans w kolejnych eliminacjach - do mistrzostw Europy 2020.

"Przegraliśmy, ale się nie poddamy, dopóki istnieją szanse wyjazdu na mundial. Nie zagraliśmy dobrego meczu, a Dania pokazała swoją klasę" - powiedział czarnogórski napastnik Stefan Mugosa.

Media zwracają też uwagę, że czarnogórski zespół do meczu z Polską przystąpi zdziesiątkowany i bez czołowych piłkarzy. "Jovetic leczy kontuzję, a Stefan Savic i Marko Vesovic z Danią zostali po raz drugi w eliminacjach ukarani żółtymi kartkami i muszą pauzować" - podkreślono.

Media cytują jednak też wypowiedzi czarnogórskich zawodników, zapewniających, że z Polską "będą walczyć do końca".

Mecz w Warszawie w niedzielę o godzinie 18.

Po dziewięciu seriach spotkań w grupie E kwalifikacji MŚ prowadzi Polska z dorobkiem 22 punktów. Druga jest Dania - 19, a trzecia Czarnogóra - 16. Już remis w pojedynku z ekipą z Bałkanów zapewni "Biało-Czerwonym" pierwsze miejsce i awans. W przypadku porażki ich los zależeć będzie od wyniku spotkania w Kopenhadze, gdzie gospodarze podejmą Rumunów. Jeśli Duńczycy wygrają, to wyprzedzą drużynę trenera Adama Nawałki dzięki lepszemu bilansowi bramek.