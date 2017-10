El. MŚ 2018. Adam Nawałka podsumował eliminacje do mistrzostw świata

Adam Nawałka podsumował eliminacje do mistrzostw świata w Rosji i zdradził o czym rozmawiał z Robertem Lewandowskim po meczu z Czarnogórą (4-2). Szkoleniowiec przyznał także, że w ostatnim starciu na PGE Narodowym wielu zawodników zmagało się z problemami zdrowotnymi.

Zdjęcie Adam Nawałka /Bartłomiej Zborowski /PAP

El. MŚ: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Po spotkaniu z Czarnogórą Robert Lewandowski i trener Nawałka mocno gestykulując wymieniali się jakimiś uwagami. Na poniedziałkowej konferencji prasowej, szkoleniowiec zdradził, o czym mówili.

- Z Robertem rozmawialiśmy o meczu. Byliśmy bardzo zadowoleni jeśli chodzi o wynik, ale zawsze rozmawiamy z Robertem w taki sposób, z dużym dystansem do spotkania. Widzimy to, co było niewłaściwe w naszej grze. To było już zresztą widoczne w trakcie spotkania i wtedy od razu staramy się reagować - przyznał Adam Nawałka.

Trener wyjawił, że w meczu z Czarnogórą już w przerwie kilku piłkarzy zgłaszało mu problemy ze zdrowiem, dlatego na pewne braki na boisku nie dało się tak szybko reagować.

- Piotrek Zieliński już po meczu z Armenia zgłaszał problemy z mięśniem dwugłowym. Świetną pracę wykonał jednak sztab medyczny, ale w przerwie z Czarnogórą musiał przejść szybkie zabiegi tak, aby dograć mecz do końca - mówił selekcjoner.

Adam Nawałka nie ukrywał radości z awansu na mundial, ale podkreślał, że nie była to łatwa droga.

- Był to olbrzymi trudni i każdy zdaje sobie z tego sprawę. Każdy mecz to nie było nasze zdecydowane zwycięstwo, oprócz meczu z Armenią. Musieliśmy do samego końca być skoncentrowani. Wracam do ostatniego meczu (z Czarnogóra - przyp. red.), gdzie byliśmy świetnie przygotowani pod względem mentalnym, ale zabrakło koncentracji do końca - argumentował Nawałka.

Co reprezentacji musi przede wszystkim poprawić?

- Chcemy zrobić korekty co do naszej gry obronnej. Piłka nożna jest grą błędów. Musimy ich unikać, ale jeśli się one pojawią, to musi być odpowiednia asekuracja ze strony innych zawodników. Musimy bronić z pełną determinacją, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji jak w meczu z Czarnogórą - przyznał trener.

Reprezentacja Polski wygrała z Czarnogórcami 4-2, ale nie zabrakło nerwowych momentów. Przy stanie 2-0, "Biało-Czerwoni" pozwolili rywalowi doprowadzić do remisu.

- Strzelamy 2,8 bramek na mecz. Natomiast 14 straconych goli, to daje 1,4 bramki na każde spotkanie i to jest za dużo. Naszą siłą jest jednak ofensywa, chcemy grać ofensywnie i nad tym też będziemy pracować - podkreślał Nawałka.

AK