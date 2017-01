Dariusz Dźwigała trenerem reprezentacji Polski U-18 i U-19

Dariusz Dźwigała został trenerem piłkarskich reprezentacji Polski do lat 18 i 19. Jego kandydaturę zatwierdził dziś Polski Związek Piłki Nożnej.

47-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała. Na stanowisku trenera kadry zastąpił Rafała Janasa.



"Praca z kadrą to dla mnie coś nowego. Reprezentacja młodzieżowa wymusza zupełnie inny charakter pracy niż w klubie. Trafiają do niej najlepsi zawodnicy z danych roczników, których trener sam wyselekcjonuje. Uważam jednak, że mam dobre oko do wyszukiwania zdolnych piłkarzy. Znajduje to potwierdzenie w mojej pracy klubowej - w każdym miejscu potrafiłem postawić na młodych zawodników i potrafię dostrzec umiejętności piłkarskie. To dla mnie bardzo dobre miejsce pracy - powiedział Dźwigała w rozmowie z "Łączy nas piłka".



Dźwigała urodził się 22 marca 1969 roku w Warszawie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Drukarzu, skąd przeniósł się do Polonii, z którą jest najbardziej kojarzony.

W czasie swojej kariery reprezentował jeszcze barwy między innymi: Górnika Zabrze, GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin. Występował również w izraelskim Hapoelu Kfer Saba oraz tureckim Diyarbakirsporze Kulubu.

Karierę trenerską rozpoczął w Starcie Otwock. Prowadził również Radomiak, Victorię Sulejówek, Arkę Gdynia, Polonię Warszawa i Dolcan Ząbki. W rundzie jesiennej obecnego sezonu pełnił funkcję szkoleniowca I-ligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Dźwigała zastąpił na stanowisku Rafała Janasa, który prowadził reprezentacje do lat 18 i 19 od 22 listopada 2013 roku.

Wraz z końcem 2016 roku Polski Związek Piłki Nożnej zakończył współpracę ze szkoleniowcem.