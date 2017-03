Dariusz Dudek pomaga koledze z boiska

Jeszcze niedawno Dariusz Dudek był drugim trenerem Śląska Wrocław. Teraz młodszy z braci Dudków pomaga Maciejowi Stolarczykowi w przygotowaniach reprezentacji Polski do lat 20. W czwartkowym meczu z Włochami w Pile, który nasza młodzieżowa kadra wygrała 3-1, pełnił funkcję asystenta.

Dzięki efektownej wygranej z jedenastką z Półwyspu Apenińskiego, zespół do lat 20 objął prowadzenie w Turnieju Czterech Narodów. W sześciu spotkaniach "Biało-czerwoni" zgromadzili 10 punktów. Jeśli w dwóch ostatnich meczach Niemcy pogubią punkty w starciach ze Szwajcarami, to Polska po raz drugi wygra cały turniej.

W meczu w Pile trenerowi Stolarczykowi pomagał Dariusz Dudek. Zimą rozstał się ze Śląskiem, a teraz jest blisko kadry do lat 20, gdzie służy wsparciem koledze z ligowych boisk w przygotowaniu treningów i analizie rywala. Tak będzie do poniedziałku, do kolejnego meczu z Grecją. Towarzyskie spotkanie z tym zespołem rozegrane zostanie we Włocławku.

