Dania - Polska. Maciej Rybus: Wydaję mi się, że mam większe szanse na grę w reprezentacji

- Wydaję mi się, że mam większe szanse na grę w reprezentacji. Nie wiem, na ile, bo to trener decyduje - powiedział na środowej konferencji prasowej przed meczem Dania - Polska, Maciej Rybus.

Maciej Rybus był jednym z trzech kadrowiczów, którzy wzięli udział w środowej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed wylotem do Danii.



- Wydaję mi się, że mam większe szanse na grę w reprezentacji. Nie wiem, na ile, bo to trener decyduje. Chciałem grać regularnie i tak jest, to najważniejsze. Myślę, że zrobiłem dobry ruch i to pomoże mi w kadrze - powiedział Rybus, który latem zamienił Olympique Lyon na Lokomotiw Moskwa.

- Na pewno to dla Duńczyków ostatnia szansa. Nie będzie to łatwy mecz, ale my do każdego podchodzimy tak samo. Gramy oczywiście o zwycięstwo, ale spodziewamy się trudnego spotkania - ocenił lewy obrońca.

W podobnym tonie wypowiedział się inny z kadrowiczów, Karol Linetty.



- Nie myślimy o naszej przewadze (sześć punktów nad drugim zespołem w tabeli - przyp. red.). Wiemy, że to bardzo ważne spotkanie. Jedziemy do Danii po trzy punkty, bo są one dla nas bardzo ważne. Musimy zrobić kolejny krok w kierunku awansu - stwierdził pomocnik Sampdorii Genua.



