Dania - Polska. Lewandowski - najbardziej niebezpieczny człowiek w Polsce

Robert Lewandowski kontra Simon Kjaer - to może być najgorętszy pojedynek dzisiejszego wieczoru w Kopenhadze. Faworytem jest "Lewy", który już dał się we znaki Duńczykom, ale to ich obrona, z rosłym Kjaerem na czele, straciła w eliminacyjnej grupie E najmniej bramek.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Dania - Polska!

Nieco starszy jest Lewandowski, choć dzieli ich zaledwie siedem miesięcy. Gwiazda Bayernu kontra nowy nabytek Sevilli, do której trafił z tureckiego Fenerbahce - to starcie zapowiada się bardzo ciekawie.

"Selekcjoner Duńczyków Age Hareide wrzuca na barki Kjaera ciężar odpowiedzialności za najbardziej niebezpiecznego człowieka w Polsce" - czytamy w "Jyllands-Posten".

Duńczycy rozpływają się w zachwytach nad Lewandowskim, podkreślając, że jest jednym z najlepszych napastników świata, który nie ma słabych stron, ale perfekcyjnie wykańcza akcje i bez problemu robi to lewą czy prawą nogą, jak również głową. Dodatkowo zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu na boisku.

Nie jest to nic odkrywczego. Piłkarze Danii wiedzieli to już przed pierwszym meczem w Warszawie, by boleśnie się o tym przekonać, gdy "Lewy" strzelił im trzy gole.

Dziś Dania ma zamiar powstrzymać gwiazdę Bayernu Monachium, a główną rolę w planie Hareide ma odegrać Kjaer.

- Musimy wykorzystać doświadczenie Kjaera, by nie odstępował Lewandowskiego na krok. Grał przeciwko wielu znakomitym napastnikom. Jest wystarczająco silny i szybki, by zaopiekować się Polakiem - chwali swojego obrońcę Hareidę, mając nadzieję na wyłączenie z gry kapitana reprezentacji Polski.

Sam Kjaer zaznacza, że Lewandowski to gracz światowej klasy, który w trwających eliminacjach mundialu zdobył już 11 bramek. "Lewy" trafiał we wszystkich meczach "Biało-czerwonych".

- Lewandowski robi różnicę - mówi Kjaer. - Zatrzymanie go będzie połową sukcesu - dodaje duński obrońca.

Piłkarz Sevilli podkreśla jednak także klasę innych reprezentantów Polski. - Wystarczy spojrzeć na listę klubów, w jakich grają - mówi Kjaer.

Początek meczu Dania - Polska o 20.45.

