Dania - Polska. Kadra trenowała na stadionie Polonii

Zgrupowanie reprezentacji Polski trwa. We wtorek zawodnicy Adama Nawałki odbyli jedyny podczas pobytu w kraju trening na stadionie. Kadra narodowa trenowała popołudniu na stadionie Polonii Warszawa.

27 piłkarzy przyjechało na muranowski obiekt pod eskortą policji. Przed wejściem do budynku klubowego na zawodników czekało kilkudziesięciu kibiców. Piłkarze i selekcjoner nie odmawiali zwłaszcza młodym fanom wspólnych zdjęć i autografów. Największą uwagę przykuli tradycyjnie Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski.



Pomocnik reprezentacji wziął udział w treningu. To dobra wiadomość, bo Kuba nie wystąpił w ostatnim meczu Wolfsburga z powodu problemów mięśniowych.



Oprócz Błaszczykowskiego nikt do tej pory nie zgłaszał problemów ze zdrowiem. Z dnia na dzień lepiej czuje się także Kamil Glik, który już zapomniał o niedawnych kłopotach z kolanem. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w piątek Nawałka będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy.



Tym razem selekcjoner nie zdecydował się zaprosić do wspólnego trenowania młodych bramkarzy Legii Warszawa, co zdarzało się już podczas poprzednich zgrupowań. Nie było takiej potrzeby, bo wśród powołanych jest czterech golkiperów.



Środowe przedpołudnie reprezentanci spędzą na zajęciach teoretycznych. Sztab ma przedstawić pierwsze założenia taktyczne na mecz z Danią i pokazać zawodnikom analizę gry rywala. Nie zabraknie także treningu na siłowni i zajęć z fizjoterapeutami.



W czwartek w południe kadra wylatuje do Kopenhagi.