Dania - Polska 4-0. Milik: Upokorzyli nas

- Duńczycy zagrali bardzo dobre spotkanie. Trzeba przyznać szczerze, że nas upokorzyli. Nie pamiętam, kiedy ostatnio reprezentacja Polski przegrała 0-4 - mówił po porażce w Kopenhadze w eliminacjach MŚ Arkadiusz Milik.

Napastnik reprezentacji Polski nie załapał się do wyjściowego składu. Na murawie pojawił się po przerwie, gdy losy meczu były już rozstrzygnięte.

- Wchodząc na boisko, wiedziałem jaki jest wynik, było 0-3, ale po to zawodnik wchodzi, żeby pomóc drużynie i odmienić losy spotkania. Starałem się zrobić, co w mojej mocy, żeby zmienić wynik. Nie udało się - mówił po meczu Milik.

Zimny prysznic przyda się polskiej reprezentacji?

- Czasami takie spotkania... Nie będę tu na gorąco mówił o żadnych plusach tego, że przegraliśmy 0-4, bo to byłoby śmieszne, ale tak się stało. Trzeba wyciągnąć wnioski i iść do przodu - powiedział napastnik Orłów.

- Co tu dużo mówić? Głowy do góry. Za parę dni mamy kolejne spotkanie i nie ma co się załamywać. Gramy na własnym stadionie. Trzeba wygrać z Kazachstanem i idziemy dalej. Patrzymy już do przodu - podkreślił.

- Wiemy, że potrafimy grać w piłkę, choć dziś tego akurat nie pokazaliśmy - zaznaczył Milik.

Waldemar Stelmach, Kopenhaga

