Dania - Polska 4-0. Lewandowski: Dla każdego to zimny prysznic

Czego zabrakło w meczu z Danią? - Wszystkiego. Nie jesteśmy drużyną, która bez zaangażowania, bez walki, bez idealnego podejścia do meczu, może wyjść na boisko i sobie "pykać" - mówił po klęsce 0-4 w Kopenhadze w eliminacjach MŚ kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

"Biało-czerwoni" ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach rosyjskiego mundialu. Orły wciąż są liderem grupy, ale ich przewaga nad Czarnogórą i Danią zmalała do trzech punktów.

- Graliśmy nie naszą piłkę, ale to, co chcieli Duńczycy. Daliśmy się w to wciągnąć i nie potrafiliśmy zareagować. Daliśmy się złapać na ich taktykę. Zawiodło wszystko, pod każdym względem - nie ukrywał po spotkaniu Lewandowski.

- Dla każdego z nas to zimny prysznic. W piłce nożnej trzeba być zawsze przygotowanym na każdą ewentualność, niezależnie przeciwko komu się gra - mówił kapitan polskiej drużyny.

Jakie były główne przyczyny wysokiej porażki z Danią?

- Powinniśmy więcej grać piłką, grać to, co potrafimy. Było wiadomo, że nie mamy szans, grając długimi piłkami, choćby patrząc na wzrost naszych ofensywnych piłkarzy i przeciwników. Popełnialiśmy wiele prostych błędów, nawet przy ustawieniu się. Za bardzo się cofnęliśmy, atakowaliśmy zbyt małą liczbą zawodników, za wolno graliśmy piłką, za mało przerzucaliśmy z jednej strony na drugą - analizował przebieg meczu "Lewy".

- Zabrakło nawet jakiejś reakcji, żeby coś zmienić, poszukać czegoś nowego. Można powiedzieć: jak zaczęliśmy, tak skończyliśmy - mówił zaskoczony rezultatem meczu Lewandowski.

Już w poniedziałek w Warszawie "Biało-czerwonych" czeka kolejne starcie.

- To już jest za nami. Teraz gramy z Kazachstanem. W pierwszym meczu z nimi podeszliśmy na spokoju, a zespół Kazachstanu walką i determinacją nas wypunktował. Teraz będą grali podobnie i musimy być na to przygotowani. Bez walki i zaangażowania ciężko nam będzie cokolwiek zrobić - podkreślił napastnik reprezentacji.

- Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak to dzisiaj wyglądało i co trzeba zmienić. Nie ma co rozpamiętywać, takie mecze mogą się zdarzyć. Z Kazachstanem od początku musimy być zwarci, gotowi i pełni determinacji, stwarzać sytuacje i zdobywać bramki - powiedział.

- Cały czas mamy przewagę, ale to nie upoważnia nas, żebyśmy choć przez chwilę pomyśleli, że mamy spokój - zaznaczył Lewandowski.

Waldemar Stelmach, Kopenhaga

