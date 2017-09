Czarnogóra wierzy w bezpośredni awans na MŚ w Rosji

Dwa wrześniowe zwycięstwa sprawiły, że piłkarze reprezentacji Czarnogóry przestali stawiać sobie za cel grę w barażach o udział w mistrzostwach świata 2018. Zawodnicy i trener zaczynają mówić, że są w stanie wygrać grupową rywalizację z Polską i Danią.

W piątek podopieczni trenera Ljubiszy Tumbakovicia wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 3-0, a w poniedziałek u siebie pokonali Rumunię 1-0 po bramce Stevana Joveticia w 75. minucie.

W piątek podopieczni trenera Ljubiszy Tumbakovicia wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 3-0, a w poniedziałek u siebie pokonali Rumunię 1-0 po bramce Stevana Joveticia w 75. minucie.

W tabeli grupy E, na dwie kolejki przed zakończeniem rywalizacji, prowadzi Polska 19 pkt, przed Czarnogórą i Danią - po 16. Tylko te trzy zespoły walczą o awans (z pierwszego miejsca) i miejsce w barażu (druga pozycja). Bez szans jest Rumunia 9 pkt, a także Armenia 6 i Kazachstan 2.

- Niezbyt często strzelam bramki głową, a ten gol był jednym z najważniejszych w mojej karierze. Walczymy dalej - stwierdził kapitan czarnogórskiej ekipy Jovetić.

Bałkańskiej reprezentacji pozostały do rozegrania mecze 5 października w Podgoricy z Danią i 8 października w Warszawie z Polską.

0 Baraż to szczyt możliwości i nasz cel? Ja myślę trochę inaczej... Za miesiąc przyjedzie do nas fantastyczny zespół Danii, ale my też coś pokazaliśmy - uważa selekcjoner Ljubisza Tumbaković.

Miejscowe media podkreślają, że szkoleniowiec wierzy w bezpośredni awans do rosyjskiego mundialu, a z kolei kibice jemu wierzą.