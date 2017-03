Czarnogóra - Polska. Viktor Kassai sędzią głównym

Węgier Viktor Kassai będzie głównym arbitrem spotkania Czarnogóry z Polską. Jest uznawany za jednego z najlepszych sędziów na świecie. Dla Polaków to znakomita wiadomość!

Zdjęcie Viktor Kassai /AFP

Wybór doświadczonego węgierskiego sędziego na mecz w Czarnogórze daje nadzieję, że nie będzie powtórki z 2012 roku. Wtedy, podczas meczu z Polską, czarnogórscy kibice zachowali się skandalicznie.

Już w 7. minucie sędzia musiał przerwać mecz po tym, jak w polu karnym naszego zespołu wybuchła petarda rzucona przez miejscowych fanów. Chwilę wcześniej, gdy rzut karny wykonywał Jakub Błaszczykowski, z trybun poleciało w jego kierunku sporo przedmiotów. Później znów miejscowi pseudokibice urządzili sobie "polowanie" na naszego bramkarza i po wybuchu petardy hukowej, sędzia musiał przerwać spotkanie na kilka minut.

Arbiter z Islandii - Kristinn Jakobsson nie miał na tyle odwagi, aby przerwać mecz. Tytoń nie chciał wracać do bramki, słusznie obawiając się o zdrowie i życie, ale zrobił to po tym, jak nakazał mu to Jakobsson.



Mecz toczył się w niezwykle gorącej atmosferze, która z trybun przeniosła się na murawę. Najpierw wa uderzenie Roberta Lewandowskiego z boiska wyleciał Savo Pavićević, a po chwili dał się sprowokować Ludovic Obraniak i "Biało-czerwoni" także kończyli spotkanie w dziesięciu.



Wyznaczenie słynnego węgierskiego arbitra na spotkanie Czarnogóra - Polska daje gwarancję, że mecz będzie sędziowany na najwyższym poziomie.



Viktor Kassai prowadził mnóstwo bardzo ważnych spotkań. Wśród nich można wymienić m.in. finał Ligi Mistrzów z 2011 roku, w którym Barcelona pokonała Manchester United 3-1 oraz finał igrzysk olimpijskich w Pekinie. Argentyna wygrała wtedy z Nigerią 1-0.



Węgier sędziował do tej pory tylko jeden mecz z udziałem Polaków. Mowa o starciu ze Szkocją (2-2) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2016 we Francji. Czarnogórcom jeszcze nigdy sędziował. W starciu w Podgoricy asystentami Kassaiego będą Vencel Toth oraz Gyorgy Ring. Na sędziego technicznego wyznaczono Tamasa Bognara.

Viktor Kassai jest też znany z tego, że jako pierwszy sędzia użył systemu powtórek VAR. Węgier przyznał karnego w półfinałowym meczu Klubowych Mistrzostw Świata 2016 roku po wcześniejszym zobaczeniu powtórki wideo. Atletico Nacional mierzyło się wtedy z Kashimą (0-3).

