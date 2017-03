Czarnogóra - Polska. Szczęsny: Nikt się nie zastrzelił

Piłkarze reprezentacji Polski muszą mieć chwilę wytchnienia podczas przygotowań do niedzielnego meczu z Czarnogórą w eliminacjach MŚ. Czwartek był luźniejszym dniem, a zawodnicy kadry Adama Nawałki próbowali swoich sił na strzelnicy.

Wideo Wojciech Szczęsny: Na szczęście nikt się nie zastrzelił

- Nikt się nie zastrzelił, tak że jest to jakiś plus - skomentował Wojciech Szczęsny.



- Rywalizowaliśmy stolikami i wygrał nasz. Absolutnie nie dzięki mnie. Najlepsi byli chyba Karol Linetty i Łukasz Piszczek - powiedział bramkarz reprezentacji.



- Kiedy jest czas na zabawę, na to, żeby były żarty i uśmiech, to ma to miejsce. Natomiast kiedy jest czas, żeby się skupić na treningu czy odprawie, to to robimy. Myślę, że nie ma sensu cały czas być napiętym i skupionym, bo tak się nie da. Dzisiaj był dzień luźniejszy, żeby ta głowa odpoczęła. Od jutra zaczynamy kolejne treningi, żeby przygotować się jak najlepiej do spotkania - stwierdził Bartosz Bereszyński.

Dziś kadrę czeka kolejny trening, a w sobotę wylot na mecz do Podgoricy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o 20.45. W środę kadrę opuścił kontuzjowany Grzegorz Krychowiak.



