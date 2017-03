Czarnogóra - Polska. Stevan Jovetić poza Podgoricą

Pojawiły się nowe informacje w sprawie Stevana Joveticia. Najlepszy piłkarz reprezentacji Czarnogóry jest kontuzjowany i opuścił zgrupowanie kadry w Podgoricy.

Zdjęcie Stevan Jovetić /AFP

Jovetić nie pojechał jednak daleko, a tym bardziej nie wrócił do Sevilli. Najnowsze informacje na temat jego stanu zdrowia podał Ljubisza Tumbaković, selekcjoner naszych niedzielnych rywali.

- Są sytuacje, na które nie mamy wpływu. Jovetić odczuwa ból w nodze. W tej chwili jest poza Podgoricą i próbujemy go postawić na nogi i przygotować do meczu - powiedział Tumbaković.

Od kilku dni w Czarnogórze trwa wojna dezinformacyjna. Ze sztabu naszych rywali spływają różne informacje. Słabo poinformowane są też tamtejsze media. Jovetić jest kluczowym graczem Czarnogóry, więc być może Tumbaković i jego sztab chcą "uśpić" czujność "Biało-czerwonych".



Jeśli Czarnogórcy nie postawią Joveticia na nogi, być może zastąpi go Mirko Vucinić. To weteran, który długo zmagał się z kontuzją, a od półtora roku nie grał.



- Jeśli chodzi o Vucinicia, jest zawsze obecny. Mamy z nim problem, bo może zagrać, ale to zależy od koncepcji taktyki - dodaje Tumbaković.



Mecz Czarnogóra - Polska odbędzie się w niedzielę o godz. 20.45.



Z Podgoricy Krzysztof Oliwa i Łukasz Szpyrka