Czarnogóra - Polska. Stefan Savić: Musimy uważać nie tylko na Lewandowskiego

- Szanse obu drużyn oceniam 50 na 50 - mówi przed meczem Czarnogóra - Polska Stefan Savić, najlepszy obrońca reprezentacji naszych rywali i Atletico Madryt.

- Nie obserwuję waszego zespołu. Skupiam się na tym, jak my mamy zagrać - mówi przed niedzielnym starciem Savić.

Obrońca Atletico to jeden z najważniejszych graczy w kadrze Czarnogóry. Przed meczem z Polską jego rola tylko wzrośnie, bo kontuzjowanych jest kilku ważnych obrońców, m.in. Marko Basza.

Niedzielny mecz będzie miał duże znaczenie dla układu tabeli przed dalszą fazą eliminacji. W tej chwili Polacy są liderami, a Czarnogórcy plasują się tuż za nimi.

- Mam nadzieję, że możemy kontynuować naszą dobrą passę. Ale na razie jest za wcześnie, by mówić o końcowym wyniku w eliminacjach - dodaje Savić.

- Może i wielu myśli, że Lewandowski jest nie do zatrzymania, ale my musimy skupić się na sobie. Jako obrońcy musimy przygotować się na różne ataki, nie tylko ze strony Lewandowskiego. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zagrać na zero z tyłu - podkreśla Savić.

- Musimy trzymać szczelną defensywę. Dlatego tak dobrze zaczęliśmy te kwalifikacje. Kluczowe jest, by cała drużyna wciąż w ten sposób grała w obronie - przypomina stoper z Czarnogóry.

Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godz. 20.45.

Z Podgoricy Michał Białoński i Łukasz Szpyrka