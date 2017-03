Czarnogóra – Polska. Pazdan: Jeśli wygramy, otworzy nam się autostrada do MŚ

- Czy będą race, czy ich nie będzie, trzeba się skupić na tym, co wydarzy się na boisku - powiedział Michał Pazdan, środkowy obrońca reprezentacji Polski przed niedzielnym meczem z Czarnogórą w el. MŚ.

- Mieliśmy dwie naprawdę długie odprawy. Wiemy o nich dużo i zostawiamy to dla siebie - mówił Pazdan na temat reprezentacji Czarnogóry.

W środę dyskusje w kadrze wywołała kontuzja Grzegorza Krychowiaka. Pewniak Adama Nawałki opuści zgrupowanie z powodu urazu żeber.



- Przed obiadem dostaliśmy wiadomość, że Grzesiek opuszcza zgrupowanie. Dwa razy byłem w podobnej sytuacji, więc wiem, że nie jest to dobre. Trzeba było wcześniej podjąć decyzję, bo przed nami ważne spotkanie. Decyzja została podjęta i spróbujemy zagrać bez niego - dodał Pazdan.

- Raz się gra z jednym, raz z innym zawodnikiem. To normalne. Znając trenera, przygotowane są różne warianty - podkreślił Pazdan.

Piłkarz Legii Warszawa powinien wystąpić w Czarnogórze. Pięć lat temu dochodziło tam do dziwnych zachować kibiców, a z trybun leciały m.in. petardy i krzesełka.



- Nie ma się co nadmotywować, ale zagrać tak, jak we wcześniejszych spotkaniach. Na tym musimy się skupić, a nie tym, co dookoła. Czy race, czy nie race, trzeba się skupić na tym, co na boisku - dodał Pazdan.



- Musimy to spotkanie wygrać - tak trzeba podejść do tego meczu. Dzięki temu otworzy się autostrada do MŚ. To jest ważne. My, jako lider grupy, jesteśmy faworytem tego spotkania - zakończył Pazdan.

- Wydaje mi się ze jesteśmy doświadczeni i możemy sobie z nimi poradzić, wiemy jak ten mecz może wpłynąć na tabelę - powiedział obecny na konferencji Bartosz Bereszyński.



- Jesteśmy w pełni zmotywowani - dodał.



Zapytany o Karola Linettego, który mógłby zastąpić Krychowiaka, powiedział, że Karol jest w młodym wieku i najlepszą dla niego ligą jest Serie A. - Jestem przekonany, że jeżeli trener Nawałka zdecyduje się na niego, to na pewno da z siebie wszystko - stwierdził.



Spotkanie Czarnogóra - Polska rozpocznie się w niedzielę o godz. 20.45. Relacja na żywo na stronach Interii.

