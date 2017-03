Czarnogóra - Polska. Paweł Wszołek: Musimy być gotowi na wojnę

- Musimy być gotowi na wszystko. Nawet na to, że na boisku będzie wojna. Ale mamy we krwi to, że nie odpuszczamy i walczymy do końca - mówi w rozmowie z Interią Paweł Wszołek. 24-letni pomocnik regularnie gra w angielskim Queens Park Rangers i być może trener Adam Nawałka postawi na niego w meczu z Czarnogórą, który obdędzie się 26 marca w Podgoricy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarnogóra - Polska. Paweł Wszołek: Jestem w pełnej gotowości. Wideo TV Interia

Krzysztof Oliwa, Interia: Mecz z Czarnogórą coraz bliżej. Jak przebiegają przygotowania do niedzielnej potyczki?

Reklama

Paweł Wszołek (pomocnik reprezentacji Polski): - Zebraliśmy się tutaj w poniedziałek, praktycznie tydzień przed meczem. Fajnie było znowu być ze sobą po ponad czteromiesięcznej przerwie i przetestować wszystkie warianty, które trenerzy dla nas przygotowali. Co do wyboru składu, to moim zdaniem piątek będzie kluczowym dniem. W sobotę rano lecimy do Czarnogóry. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to mecz.

W tych eliminacjach jesteś bardzo blisko pierwszej jedenastki. Jak jest przed meczem w Czarnogórze?

- Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo powinno być skierowane do trenera Adama Nawałki. Jestem w pełnej gotowości, czuję się bardzo dobrze fizycznie. W Anglii złapałem rytm meczowy, bo gramy praktycznie co trzy dni. Ale nie narzekam, bo taki system mi sprzyja. Na pewno, jeśli dostanę swoją szansę w Czarnogórze, to ją wykorzystam. W reprezentacji nie liczą się jednak jednostki tylko całość. Wtedy można odnosić sukcesy.

Trener Nawałka widzi cię na prawej pomocy, czy też może na innej pozycji? W klubie jesteś ustawiony jeszcze bliżej bramki.

- Nie do końca. W QPR gramy ustawieniem 3-5-2 i ja pełnię rolę półprawego środkowego pomocnika. Ale jestem gotowy wystąpić zarówno na prawym skrzydle, jak i w defensywie. Gdziekolwiek dostanę szansę, będę dawał z siebie wszystko. To moim zdaniem jest najważniejsze - nie bać się i zawsze grać na maksa.

Jak podchodzisz do stawki tego spotkania? Znamy sytuację w grupie, do tego równolegle grają Rumunii z Duńczykami i być może odpadnie nam jeden z rywali w walce o pierwsze miejsce.

- Na pewno jest to bardzo ważne spotkanie, ale nie kluczowe. W Podgoricy nic się nie rozstrzygnie, bo to dopiero półmetek eliminacji. Jak wygramy, to sytuacja na pewno zrobi się bardziej komfortowa, a my odskoczymy rywalom i jeszcze wzmocnimy się psychicznie. Ale nie wiadomo, co się wydarzy w Czarnogórze. Na pewno, jak zagramy tak jak w Bukareszcie, to jestem spokojny o wynik.

Jaki jest klimat na odprawach taktycznych? Czy sztab Nawałki bardziej koncentruje się nad waszymi silnymi stronami, czy też stara się wam przekazać wiedzę o niedociągnięciach w grze Czarnogórców?

- Jeśli chodzi o zajęcia na boisku, to wszystkie treningi taktyczne wyglądają tak samo. Pracujemy nad defensywą, ofensywą i stałymi fragmentami gry. Co do części teoretycznej, to nie będę zdradzał żadnych detali. Powiem tylko, że wszystko jest świetnie przygotowane.

Czyli ty już wszystko wiesz o Czarnogórcach?

- Na pewno sporo. Z dwoma chłopakami z Czarnogóry grałem we Włoszech, więc wiem, jaki mają temperament - są dość wybuchowi. Zresztą potwierdził to chociażby nasz poprzedni meczu w Podgoricy przy okazji eliminacji do mundialu w Brazylii. Musimy być gotowi na wszystko. Nawet na to, że na boisku będzie wojna. Ale mamy we krwi to, że nie odpuszczamy i walczymy do końca.

Czy w waszych rozmowach pojawia się jeszcze wątek meczu w Podgoricy z 2012 roku? Pamiętamy co tam się działo, były czerwone kartki, Przemysław Tytoń został trafiony petardą...

- Nie, bo myślimy o tym, co będzie przed nami. Kluczowe dla nas jest to, co wydarzy się w niedzielę, bo to wtedy możemy zdobyć trzy punkty.

W Podgoricy zagracie bez Grzegorza Krychowiaka. To dla kadry ogromne osłabienie, bo był to jeden z najważniejszych piłkarzy Adama Nawałki. Czy widać po selekcjonerze, że przeżywa brak swojego lidera?

- Ja tego nie zauważyłem. Grzegorz to na pewno bardzo ważny piłkarz. Jego brak to na pewno strata dla reprezentacji. Kontuzja Grześka się zdarzyła i już się nie odstanie. Na pewno nie uda się go zastąpić jeden do jednego, bo każdy piłkarz ma swoją charakterystykę. Jednak jestem spokojny, bo reprezentacja prezentuje bardzo wyrównany i wysoki poziom.



Rozmawiał Krzysztof Oliwa

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Czarnogóra - Polska!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych