Czarnogóra - Polska. Nawałka: Mecz powinien dać dużo emocji

- Nie demonizujemy tego, co będzie działo się na trybunach - przekonuje przed meczem Czarnogóra - Polska Adam Nawałka, selekcjoner naszej reprezentacji.

Zdjęcie Adam Nawałka /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

- Długo żyliśmy jutrzejszym meczem, oczekiwaliśmy tego spotkania. Piłkarze są głodni gry, głodni sukcesu. Myślę, że to spotkanie wywoła dużo emocji. Ale tak jak powtarzamy, nie demonizujemy tego, co będzie działo się na trybunach. Liczymy, że wszystko odbędzie się w sportowej walce, na boisku i trybunach - mówił selekcjoner.

- Podchodzimy zawsze do meczu, by zdobyć trzy punkty. To podstawa naszej pracy. Chcemy być optymalnie przygotowani do każdego spotkania, na każdym poziomie. Pod względem mentalnym, fizycznym i taktycznym jesteśmy gotowi, by osiągnąć korzystny wynik - dodał Nawałka.

Selekcjoner podczas sobotniej konferencji prasowej komplementował rywala.

- Skala trudności jest bardzo duża. Szanujemy przeciwnika, który prezentuje solidny futbol. Jest progres w ich grze - chwalił Czarnogórców Nawałka.

W zespole naszych rywali na lekki uraz narzeka Stevan Jovetić, gwiazda zespołu. Nawałka nie ma wątpliwości, że trzeba przygotować się na jego ewentualną absencję.

- To czy zagra, przekonamy się jutro. Jesteśmy przygotowani na wariant z nim i bez niego. Przyznam szczerze, że bez najlepszego gracza drużyna jest jeszcze bardziej skoncentrowana. Z pewnością jeśli nie wystąpi, to musimy być też bardziej skoncentrowani. Nie jest tak, jak niektórzy myślą, że bez niego będzie nam łatwiej i będzie nam się lepiej grało. Nie. Przygotowani jesteśmy na dwa warianty - podkreślał selekcjoner.

- Nastawienie przed każdym meczem jest takie, że to będzie nasz najlepszy mecz. To niezwykle istotne dla zawodników. Przygotowanie mentalne jest niezwykle ważne, a zawodnicy pokazują, że potrafią spełnić oczekiwania. Świadomość jest bardzo duża. Kuba Błaszczykowski powiedział, że zawsze są plany i ambitne oczekiwania, ale trzeba do nich podchodzić z dystansem i pokorą. Dlatego następny mecz jest zawsze najważniejszy. Mamy przygotowany plan, informacje zawodnikom zostały przekazane. Od tej strony są dobrze przygotowani.

- Nie chcę Czarnogóry porównywać do innych, bo każda drużyna ma swój styl, prezentują futbol technicznie na bardzo dobrym poziomie, fizycznie są bardzo silni, świetnie zorganizowani w defensywie, bazują na szybkim ataku, mają również dopracowane stałe fragmenty gry. To drużyna groźna dla najlepszych. Wcześniej mówiliśmy, że informacje szczegółowe zdradzamy zawodnikom, każdy wie dlaczego nie podajemy ich do wiadomości publicznej.

Z Podgoricy Michał Białoński i Łukasz Szpyrka