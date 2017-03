Czarnogóra - Polska. Kontuzjowany Jovetić nie zagra w niedzielę

Reprezentacja Czarnogóry straciła swojego "Lewandowskiego". Lider zespołu, napastnik Stevan Jovetić jest kontuzjowany i, według najnowszych informacji, nie zagra w niedzielnym meczu z Polską.

Zdjęcie Stevan Jovetić /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Czarnogóra - Polska!

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

W niedzielę o 20.45 w Podgoricy Czarnogórcy podejmą reprezentację Polski w meczu eliminacji MŚ 2018.

27-letni Jovetić narzeka na ostry ból nogi i nie trenował z drużyną narodową, ograniczając się do zajęć indywidualnych. Okazało się, że ma naderwany mięsień i jego występ w niedzielę jest niemożliwy. Wraca do Sevilli, do swojego klubu.



Media w Czarnogórze już od wczoraj nie ukrywały, że występ znanego napastnika w niedzielnym spotkaniu był mało prawdopodobny.



Absencja byłego piłkarza Fiorentiny, Manchesteru City, czy Interu jest ogromnym osłabieniem drużyny Czarnogóry, która ściga prowadzącą Polskę w tabeli grupy eliminacyjnej. Obecnie ma trzy punkty straty. Jak analizują tamtejsze media, gra bez Joveticia może być "mission impossible" dla gospodarzy.



Jovetić jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji swojego kraju. Na koncie ma 19 bramek. W bieżących eliminacjach zdobył już trzy bramki i zaliczył dwie asysty.



Brak w wyjściowej jedenastce Joveticia może być być szansą dla innej gwiazdy, Mirko Vuczinicia, który w kadrze nie grał od 2015 roku, głównie z powodu kontuzji, a teraz wrócił do reprezentacji. Vuczinić zdobył jedną z bramek dla Czarnogóry w meczu z Polską w 2012 roku w Podgoricy, zakończonym remisem 2-2.



Selekcjoner Ljubisza Tumbaković ma sporo problemów kadrowych, bowiem kontuzjowanych jest kilku innych piłkarzy, m.in. obrońcy Marko Basa i Żarko Tomaszevi, a także Marko Bakić.

Reprezentacja Adama Nawałki ma mniej kłopotów zdrowotnych, choć jeden bardzo poważny. Zgrupowanie, z powodu złamania żebra, opuścił Grzegorz Krychowiak.



El. MŚ: sprawdź sytuację w "polskiej" grupie!

Z Podgoricy Michał Białoński i Łukasz Szpyrka