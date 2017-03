Czarnogóra - Polska. Kontuzja Krychowiaka. Kto zagra w pomocy?

Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Adama Nawałki był nie do przejścia, a zasłużył nawet na przydomek "gladiatora". W trakcie Euro 2016 trafił nawet do jedenastki turnieju, a teraz kadra musi sobie radzić bez niego. Przed kluczowym meczem el. MŚ z Czarnogórą (niedziela, godz. 20.45, relacja na żywo w Interii) doznał kontuzji. Kto go zastąpi?

Pomijając kwestię bramkarzy (Wojciech Szczęsny zastąpi Łukasza Fabiańskiego?), wydawało się, że Adam Nawałka zdecyduje się na ten sam wariant, który dał nam okazałe zwycięstwo w ostatnim meczu o punkty (3-0 z Rumunią w Bukareszcie).



Obrona w składzie: Łukasz Piszczek - Kamil Glik - Michał Pazdan - Artur Jędrzejczyk wydaje się być nie do ruszenia. Na skrzydłach pewni swego są Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki, a w środku głównym kandydatem do napędzania gry ofensywnej jest Piotr Zieliński, wspierany przez duet defensywnych pomocników Krzysztof Mączyński - Karol Linetty.



Krychowiak pewniakiem, mimo problemów w klubie

"Krycha" nie może odnaleźć się po transferze do PSG, ale Nawałka wprost powiedział, że wciąż ma ogromne zaufanie do Krychowiaka, mimo jego problemów. Selekcjoner Orłów dokładnie analizuje występy swoich zawodników, ale nie jest tajemnicą, że pomaga swoim liderom w trudnych momentach. Tak było choćby z Jakubem Błaszczykowskim - miał słaby sezon, lecz Nawałka zabrał go na Euro 2016, a Kuba dał dowód swoją grą, że była to trafiona decyzja.

Krychowiak pełni kluczową rolę w drużynie Nawałki. Żaden piłkarz nie rozegrał tylu meczów u obecnego trenera kadry (29 występów na 35 spotkań, grał we wszystkich 19 spotkaniach o stawkę), dlatego i tym razem był pewniakiem. Dość powiedzieć, że Krychowiak zagrał u tego selekcjonera we wszystkich meczach o punkty od pierwszej do ostatniej minuty!



- Jeśli chodzi o PSG, to mogą być pewne problemy, ale jeżeli chodzi o reprezentację, to nie powinno być żadnych - przekonywał w rozmowie z Interią Stefan Białas, były piłkarz m.in. Legii i Śląska, a także trener i ekspert francuskiej piłki ( cały wywiad znajdziesz tutaj ).

Ostatni raz reprezentacja Polski bez Krychowiaka zagrała w meczu o punkty pięć lat temu. Było to w... Podgoricy, a rywalem kadry Fornalika była Czarnogóra (2-2). Teraz kontuzja Krychowiaka zmusza Nawałkę do wdrożenia planu awaryjnego.

Z dwoma napastnikami?

"Mamy przygotowaną strategię gry, zarówno plan A, jak i B. Doskonaliliśmy ustawienie z jednym i dwoma napastnikami" - zapewniał selekcjoner na początku zgrupowania przed bojem z Czarnogórą. Czy uraz Krychowiaka skłoni trenera do postawienia na dwóch napastników?

Wystawianie składu zaczyna się od Roberta Lewandowskiego, a kto mógłby na stadionie pod Goricom zagrać obok niego? Arkadiusz Milik wrócił do kadry, ale jeszcze nie doszedł do siebie po kontuzji do tego stopnia, aby wystawić go od pierwszej minuty, dlatego większe szanse ma Łukasz Teodorczyk.



Tak ofensywne ustawienie to jednak duże ryzyko. Z tą opinią zgadza się m.in. Piotr Reiss, legenda Lecha Poznań i były reprezentant Polski. - Gdyby Arek Milik był w pełni formy, to może trener zaryzykowałby grę dwoma napastnikami, ale teraz nie wiemy, na co go stać. Po drugie gramy na wyjeździe, więc raczej trener Nawałka zdecyduje się zabezpieczyć środek pola i z przodu zagra sam Robert Lewandowski. Poza tym, remis nie byłby złym wynikiem, choć oczywiście pojedziemy po trzy punkty - ocenił Piotr Reiss.

Kontuzja Krychowiaka raczej utwierdzi Nawałkę w przekonaniu, że musi wystawić pięciu pomocników.

Nawałka nie ma wielkiego pola manewru

Piotr Zieliński długo rozkręcał się w reprezentacji, a zadania nie ułatwiał mu fakt, że Milik znakomicie współpracował z Lewandowskim. Na kolejne asysty Milika musimy jeszcze poczekać, więc trudno wyobrazić sobie pomoc bez Zielińskiego. Piłkarz Napoli gra coraz lepiej w defensywie, ale w Czarnogórze będzie potrzebował mocnego wsparcia.

Nie mamy piłkarza, który mógłby zastąpić Krychowiaka, nawet w jego słabszej dyspozycji. Na pewno nie gwarantują tego powołani przez Nawałkę Damian Dąbrowski i Jacek Góralski. Obaj zadebiutowali już w kadrze, w towarzyskim meczu ze Słowenią (1-1) w listopadzie, ale potrzebują jeszcze ogrania na poziomie reprezentacyjnym, aby móc oprzeć na nich grę w meczach o punkty.



Nawałka nie ma więc wielkiego pola manewru i musi wystawić dwóch defensywnych pomocników - Karola Linettego i Krzysztofa Mączyńskiego. Pierwszy z nich zbiera pochwały we Włoszech, ale jest przykładem, że nie jest łatwo przełożyć dobrą grę w klubie na poziom reprezentacyjny. Z kolei Mączyński ma doświadczenie i cieszy się zaufaniem selekcjonera, ale w klubie gra ostatnio przeciętnie.

- Pewnie, że wszyscy chcielibyśmy, żeby mogli grać Milik i Krychowiak, ale nie ma ludzi niezastąpionych. Mamy takich piłkarzy, trenera i zespół, że nawet mimo braku Krychowiaka stać nas na zwycięstwo w Czarnogórze - przekonuje Jarosław Araszkiewicz, były piłkarz m.in. Legii i Lecha, dwunastokrotny reprezentant Polski.

Mirosław Ząbkiewicz



