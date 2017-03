​Czarnogóra - Polska. Kamil Grosicki: Ich atutem są kibice

- Kibice żyją na ich meczach. A piłkarze grają agresywnie u siebie - mówił przed meczem z Czarnogórą Kamil Grosicki, skrzydłowy reprezentacji Polski. Spotkanie w el. MŚ 2018 odbędzie się w niedzielę w Podgoricy o 20.45.

- Mieliśmy odprawę na początku tygodnia. Wiem, że ich atutem jest gra u siebie. Kibice żyją na ich meczach. Grają agresywnie u siebie. Boisko pewnie też nie będzie w najlepszym stanie. Ale to my musimy grać swoje, jesteśmy liderem grupy. Trener powtarza, ze to my jesteśmy najważniejsi. Pewnie Hubert Małowiejski (analityk kadry - przyp. red.) da nam jeszcze wskazówki, ale musimy grać swoje, bo jesteśmy liderem grupy - mówi Grosicki.

Niedawno Grosicki zmienił klub. Występuje w Hull City, ale podkreśla, że to kadra jest dla niego najważniejsza.

- Jestem ukształtowanym, doświadczonym zawodnikiem. Jak zagram na swoim poziomie i reprezentacja zagra na swoim poziomie, to wierzę, że przybliżymy się do wygranej. Najważniejsza jest reprezentacja. Fakt, że jestem w Anglii, jest na drugim planie - podkreśla Grosicki.

Na sobotniej konferencji prasowej był także Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli zagra tym razem bez Grzegorza Krychowiaka u boku.

- Grzegorza nie ma, ale są inni zawodnicy o dużych umiejętnościach, którzy mogą go godnie zastąpić. Nie będzie większej presji. Jeśli zagram od pierwszej minuty, to będę chciał pomóc drużynie - mówił Zieliński.

Z Podgoricy Łukasz Szpyrka i Michał Białoński

