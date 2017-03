Czarnogóra - Polska. Grzegorz Krychowiak wyjechał ze zgrupowania

Grzegorza Krychowiaka nie ma już na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczu z Czarnogórą w el. MŚ. - Powodzenia! - rzucił tylko na do widzenia i udał się na lotnisko, skąd miał polecieć do Paryża.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /Bartłomiej Zborowski /PAP

Kontuzja Krychowiaka była najważniejszym tematem środowych rozmów na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Piłkarz ma złamane żebra i nie będzie mógł zagrać z Czarnogórą.

Wobec tego szansę dostaną inni. Największe daje się Karolowi Linettemu i Krzysztofowi Mączyńskiemu, ale na zaufanie selekcjonera pracują też Damian Dąbrowski i Jacek Góralski. Obaj zadebiutowali w listopadowym meczu ze Słowenią i nieoczekiwanie jeden z nich może zastąpić Krychowiaka.



Obaj byli też głównymi bohaterami filmu, przygotowanego przez związkowy kanał "Łączy nas piłka".



Dąbrowski zażartował, że "gdy dzieci proszą 'Górala' o autograf, to ten robi wślizg". Piłkarz Jagiellonii znany jest bowiem z ostrej gry.



Dąbrowski w rozmowie z dziennikarzami "Łączy nas piłka" opowiadał też o miejscowości, w której mieszkał w najmłodszych latach. Podziękował też za przychylne komentarze mieszkańców wioski, w której znajduje się kilkanaście domów.



Góralski z kolei pochodzi z Bydgoszczy. Jak zauważył, z tego miasta pochodzi wielu znakomitych piłkarzy, ze Zbigniewem Bońkiem na czele.