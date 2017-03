Czarnogóra - Polska. Darko Bulatović: Czarnogóra może wygrać i bez Joveticia

"Czarnogóra może wygrać z Polską i bez kontuzjowanego Stevana Joveticia" - uważa były piłkarz m.in. Miedzi Legnica Darko Bulatović przed niedzielnym meczem obu reprezentacji w kwalifikacjach mistrzostw świata, który odbędzie się w Podgoricy (godz. 20.45).

Zdjęcie Robert Lewandowski i walce z Czarnogórcami /Fot. Przemek Wierzchowski /

Polacy są liderami eliminacyjnej grupy E, w czterech kolejkach zdobyli 10 punktów i o trzy wyprzedzają Czarnogórzan. Zespół trenera Ljubiszy Tumbakovicia dopiero drugi raz w tym cyklu wystąpi w roli gospodarza. Jesienią rozgromił Kazachstan 5:0.

Reklama

"W składzie zabraknie kontuzjowanego najlepszego strzelca kadry Stevana Jovetica, który bardzo wiele znaczy dla naszej reprezentacji, ale i bez niego potrafimy wygrać. W ataku zapewne będzie Fatos Beciraj, a wspomagać go może np. Stefan Mugosa. Z kolei Mirko Vucinić miał długą przerwę w grze, do tego pozostaje bez klubu, więc nie wiadomo, czy pojawi się na boisku. Mimo wszystko małym faworytem jest moja drużyna, bo wystąpi przed własną publicznością" - powiedział Bulatović.

Czarnogórzanie mają kłopoty nie tylko w ofensywie, lecz i w defensywie. Z powodu urazów zabraknie Żarko Tomasevicia i Marko Basy.

"Trudno powiedzieć, kto zagra na środku obrony obok Stefana Savicia. Oczywiście, Polacy mają Roberta Lewandowskiego i z jego strony grozi nam największe niebezpieczeństwo, ale wierzę w sukces reprezentacji Czarnogóry. Wiele osób to powtarza i ja również - mamy fantastycznych kibiców. Do tego świętujemy 10-lecie naszej drużyny narodowej i korzystny wynik bardzo by się przydał" - dodał.

Cytowany przez miejscowe media Savić powiedział: "Każdy wynik, poza przegraną, będzie dla nas pozytywny. Polacy mają świetne statystyki, ale w niedzielę będzie nowy dzień, nowy mecz i postaramy się popsuć bilans rywalom. Kontuzje to nieodłączna część sportu, ale wierzę, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tak samo jesteśmy w stanie zatrzymać Lewandowskiego. Jeśli będziemy grać w defensywie zespołowo, to nie będzie kłopotu".

27-letni Bulatović jest wychowankiem Sutjeska Niksić. Później grał m.in. w Miedzi Legnica, Czarnych Żagań oraz serbskich klubach Radnicki Nisz i Cukaricki Belgrad. Obecnie jest zawodnikiem islandzkiego KA Akureyri.

"To dawny mistrz kraju, który wrócił do ekstraklasy i chce znaleźć się w najlepszej piątce. Jeśli chodzi o Polskę, to miło wspominam zwłaszcza Janusza Kudybę. Bardzo dobry człowiek i jeszcze lepszy trener" - wspomniał Czarnogórzanin.

Mecz Czarnogóra - Polska będzie trzecim bezpośrednim w historii tych reprezentacji. Dwa poprzednie, w eliminacjach do mundialu 2014, zakończyły się remisami - 2:2 w Podgoricy i 1:1 w Warszawie.