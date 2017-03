Czarnogóra - Polska. Czovilo dał rady Dąbrowskiemu przed meczem z Czarnogórą

Damian Dąbrowski dostał cenne rady od klubowego kolegi - Miroslava Czovilo przed meczem z Czarnogórą. - Podkreślił, że każdy zespół ma tam problemy – powiedział reprezentant Polski.

W poniedziałek w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. W niedzielę Polacy zmierzą się na wyjeździe Czarnogórą w eliminacjach mistrzostw świata 2018.

- Rozmawiałem z Mirkiem Czovilo. On zna bałkańskie realia i trochę mnie przygotował na tamtejszą atmosferę. Mówił, że to nie jest najłatwiejszy teren i rozgrywane są tam gorące spotkania - podkreślił Dąbrowski, który na co dzień występuje w Cracovii.

Reprezentacja Polski z dorobkiem 10 punktów prowadzi w grupie E. Czarnogóra ma trzy punkty mniej i jest druga.

- Przyjeżdżam tutaj jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Czeka nas bardzo ważny mecz - przyznał 24-letni pomocnik, który ma zamiar jak najlepiej wykorzystać czas spędzony z kadrą.

- Organizacja jest tu na najwyższym poziomie. Można potrenować z zawodnikami najwyższego pokroju. Trzeba z tego jak najwięcej czerpać - przyznał.



Dąbrowski odniósł się także do konkurencji w kadrze "Biało-czerwonych".

- Na mojej pozycji jest spora konkurencja. Ja staram się na każdym treningu dać z siebie wszystko, żeby szkoleniowiec zauważył moje zaangażowanie i podejście. Wierzę, że tylko tym mogę sobie pomóc - mówił.

W sobotę Polacy wylecą do Podgoricy. Mecz z Czarnogórą w niedzielę o godz. 20.45.