Czarnogóra - Polska. Adam Nawałka podał skład

Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka podał wyjściowy skład na mecz eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą. Spotkanie w Podgoricy rozpocznie się o godz. 20.45.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka /PAP/EPA

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Czarnogóra - Polska!

Kilka dni przed starciem z Czarnogórą okazało się, że niezdolny do gry jest Grzegorz Krychowiak. Pomocnik PSG na zgrupowanie przyjechał na zgrupowanie ze złamanym żebrem. Po konsultacjach ze sztabem medycznym kadry Krychowiak wrócił do Paryża.



Brak Krychowiaka to na pewno spore osłabienie kadry, choć 27-letni zawodnik ma kłopoty w klubie. Nawałka postawił na dwójkę defensywnych pomocników - Krzysztofa Mączyńskiego i Karola Linettego. Formację pomocy uzupełnią: na skrzydłach Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki, a za kreowanie akcji ofensywnych odpowiadać będzie Piotr Zieliński.



Przeciwko Czarnogórze zagramy z jednym napastnikiem - Robertem Lewandowskim. Arkadiusz Milik, który po długiej kontuzji jeszcze nie rozegrał pełnych 90 minut, rozpocznie na ławce rezerwowych.



W defensywie mamy "żelazną" czwórkę: Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk.



Naszej bramki w Podgoricy będzie strzegł Łukasz Fabiański.

Zorganizowana grupa kibiców z Polski pojawiła się na stadionie przed godziną 19. Wiszą flagi z różnych miast, m.in. Wodzisławia Śląskiego, Sochaczewa, Konina czy Tychów. Godzinę przed meczem znów się rozpadało, a deszcz zacinał dokładnie na tę trybunę, na której siedzieli fani z Polski.

Skład Polski na mecz z Czarnogórą: Fabiański - Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk - Mączyński, Linetty, Zieliński, Błaszczykowski, Grosicki - Lewandowski.

Z Podgoricy Michał Białoński i Łukasz Szpyrka

