Czarnogóra - Polska. 10 lat od pierwszego występu Czarnogórców

10 lat temu piłkarska reprezentacja Czarnogóry rozegrała pierwszy oficjalny mecz. 24 marca 2007 roku wygrała 2-1 z Węgrami. W kadrze na mecz z Polską jest trzech piłkarzy z tamtego spotkania: Mladen Bożović, Stevan Jovetić i Mirko Vuczinić.

Zdjęcie Mirko Vuczinić (z lewej) /AFP

El. MŚ -> sprawdź wyniki, terminarz, tabelę





Reklama

Członkiem UEFA Czarnogóra została w styczniu 2007 roku (FIFA - cztery miesiące później), zaś 19 marca w stołecznym hotelu "Podgorica" selekcjoner Zoran Filipović ogłosił pierwszą w historii kadrę narodową tego kraju. Zgrupowanie rozpoczęło się dzień później, zaś historyczne spotkanie z Węgrami miało miejsce 24 marca 2007 w Podgoricy. Na stadionie było 10 tysięcy kibiców. Goście prowadzili od pierwszej minuty po golu Tamasa Priskina. W 64. z rzutu karnego wyrównał Vuczinić, a o zwycięstwie przesądził w 82., również z "jedenastki" Igor Burzanović.

Minęła dekada, zmieniali się trenerzy (ekipę prowadzi Serb Ljubisza Tumbaković) i zawodnicy, choć nie wszyscy. W obecnej reprezentacji są bramkarz Bożović i dwaj ofensywnie gracze, gwiazdy czarnogórskiego futbolu Vuczinić i Jovetić. Były napastnik Juventusu Turyn Jovetić od kilkunastu miesięcy - z powodu kontuzji nogi - nie grał w piłkę, ale od dawna trenuje indywidualnie i znalazł uznanie w oczach Tumbakovicia. Nie wiadomo tylko, czy bardziej w roli motywatora kolegów, czy też pojawi się na boisku.

Vuczinić nie tylko strzelił pierwszego gola, ale był też pierwszym kapitanem. Jovetić na historycznym zgrupowaniu był najmłodszym, zaledwie 17-letnim zawodnikiem, dziś w jego sportowym CV są występy w Fiorentinie, Manchesterze City, Interze Mediolan i Sevilli. Teraz to on jest kapitanem zespołu i jego najlepszym strzelcem. W Czarnogórze nikt nie ma wątpliwości, że to lider zespołu walczącego z Polską w eliminacjach mistrzostw świata 2018.

Tumbaković powołał też Bożovicia grającego na co dzień w lidze czarnogórskiej w zespole FK Zeta Golubovci. W 22 meczach stracił on tylko 11 goli, co jest najlepszym wynikiem w rozgrywkach. Bożović to pierwszy bramkarz kadry, w której miał okresy przerwy.

Od 10 lat wśród czołowych bramkarzy jest Vukasin Poleksić. Bronił w pamiętnym meczu z Węgrami, obecnie gra w tamtejszej lidze. Z Polakami w Podgoricy 26 marca nie wystąpi z powodu urazu kolana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski i Kamil Glik o sile reprezentacji Polski. Wideo TV Interia

A jak potoczyły się losy pozostałych kadrowiczów z marca 2007 roku. Historię piłkarzy opisał dziennik "Vijesti":

Savo Pavicević - ma 36 lat i dalej jest aktywny, gra w serbskim Spartaku Subotica. W reprezentacji do 2015 roku rozegrał 39 meczów.

Jovan Tanasijević - zawodnik bloku obronnego do 2009 roku. Dwa lata później zakończył karierę. Pracuje jako menedżer piłkarski.

Radoslav Batak - początkowo grał w defensywie z Tanasijevicem. W kadrze był dłużej - do 2011 roku. Teraz zarabia jako trener, do niedawna jako asystent w jednej z ekip w Tajlandii.

Risto Lakić - do reprezentacji trafił z Buducnosti Podgorica. Grał też w Partizanie Belgrad i Vojvodinie Nowy Sad. Z futbolem w roli zawodnika rozstał się w 2014 roku, teraz rozpoczyna przygodę jako agent piłkarski.

Vlado Jeknić - grał w Niemczech, na Węgrzech i w Chinach. Karierę zakończył w 2015 roku w Sutjesce Nikszic.

Milan Jovanović - pierwszy lewy obrońca reprezentacji, w której występował do 2014 roku. Ostatnim krajem, w którym grał był Iran.

Luka Pejović - dalej pojawia się na boisku w składzie dziewiątej drużyny czarnogórskiej ligi FK Iskra Danilovgrad.

Milan Radulović - był na pierwszej liście powołanych, ale odpadł z powodu kontuzji. Jego miejsce zajął Aleksandar Mikijelj.

Branko Bosković - przed reprezentacją Czarnogóry grał w ekipie Serbii i Czarnogóry. W nowej drużynie narodowej rozegrał 39 spotkań. Karierę już zakończył, ostatnim klubem był Rapid Wiedeń.

Simon Vukcević - uznawany za wielki talent europejskiej piłki, ale jego kariera miała wzloty i upadki. Obecnie ma 31 lat i gra w Portugalii, ale nie w żadnym z tamtejszych potentatów.

Vladimir Vujović - karierę miał przedziwną, zmienił 15 klubów, zwiedził 10 krajów, m.in. Indonezję.

Vladimir Bożović - osiem lat w kadrze, od 2007 do 2015 roku. Teraz liczy sobie 35 lat i gra w drugiej lidze Serbii.

Mirko Raicević - aktualny mistrz Czarnogóry w barwach Mladosti Podgorica.

Janko Tumbasović - obecnie zakłada koszulkę Spartaka Subotica.

Nedeljko Vlahović - minionego lata po raz pierwszy opuścił ligę Czarnogóry i grał przez pół sezonu w serbskim Radniku Surdulice.

Nikola Vujović - wiele się po nim spodziewano, ale tylko sześć razy wystąpił w reprezentacji. Obecnie w drugiej lidze w ojczyźnie.

Milan Purović - długo nie było o nim nic słychać, teraz znów gra - w Spartaku Subotica.

Igor Burzanović - strzelec pierwszego gola dającego zwycięstwo - 2-1 nad Węgrami. Kiedy w poprzednim roku rozstawał się z Buducnostią, zapowiadał koniec kariery. Ale wciąż gra, tyle że w OFK Petrovac.