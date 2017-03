Czarnogóra - Polska 1-2. Nawałka: Awans? Jeszcze nie

Reprezentacja Polski wygrała z Czarnogórą 2-1 i jest już bardzo blisko awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Rosji. Adam Nawałka nie chce jednak jeszcze przyjmować gratulacji. - Na tabelę spojrzymy po zakończeniu eliminacji - powiedział selekcjoner Orłów.

Zdjęcie Adam Nawałka, trener reprezentacji Polski /Bartłomiej Zborowski /PAP Reprezentacja Czarnogóra - Polska 1-2 w meczu el. MŚ 2018

Wyniki, terminarz i tabela grupy E eliminacji MŚ 2018

- Nie zmieniamy strategii. Chcemy awansować z pierwszego miejsca, ale nie oglądamy się na innych. Dla nas liczy się wygrywanie kolejnych meczów - dodał szkoleniowiec.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zdobycia trzech punktów, przewidywaliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Pomimo trudności i kłopotów, które mieliśmy w drugiej połowie, cel został osiągnięty. Czarnogóra nie zaskoczyła nas swoją grą, byli bardzo zdeterminowani. Zawodnicy wytrzymali ciśnienie, nie dali się sprowokować, bo teren tutaj jest wyjątkowo gorący. W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, choć trudno było sobie stworzyć sytuacje. Po zmianie stron było trochę słabiej, efektem tego była stracona bramka - zakończył Nawałka.



- Remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem, ale niestety przegraliśmy. Wciąż walczymy o awans do mistrzostw świata. Sytuacja w naszej grupie jeszcze nie jest rozstrzygnięta - powiedział Ljubisza Tumbaković, selekcjoner Czarnogórców.

- W pierwszej połowie Polska była lepszym zespołem, ale w po zmianie stron zmieniliśmy taktykę, zaatakowaliśmy i udało nam się doprowadzić do remisu. Szkoda, że zmarnowaliśmy bardzo dobrą sytuację do strzelenia drugiego gola. Przegrać z Polską to nie wstyd, bo Polacy mają graczy światowej klasy - dodał.

- Kto najbardziej mi się podobał z Polaków? Wielu piłkarzy wzbudza u mnie sympatię. Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Dziś dobrze grali Błaszczykowski i Piszczek, ale moim zdaniem najkorzystniej wypadł Zieliński - zakończył.

Z Podgoricy Krzysztof Oliwa

