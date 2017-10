Dania pokonała Czarnogórę 1-0 w Podgoricy w meczu eliminacji mistrzostw świata i zachowała szansę na zepchnięcie "Biało-Czerwonych" z prowadzenia w tabeli grupy E. Orły wywalczą bezpośredni awans na mundial jeśli przynajmniej zremisują z Czarnogórą (niedziela, godz. 18 na PGE Narodowym).

Zdjęcie Duńczyk Christian Eriksen (z prawej) i Nikola Vukcević /PAP/EPA

Zobacz relację na żywo z meczu Czarnogóra - Dania!

Nasz zespół może nawet awansować z pierwszego miejsca nawet jeśli przegra w niedzielę, ale jest warunek - Rumunia musiałaby przynajmniej zremisować z Danią.

Początek meczu w Podgoricy dla Czarnogórców. Atakowali częściej i groźniej, ale Duńczycy zagęścili obronę i skutecznie przeszkadzali rywalom w wypracowaniu czystej sytuacji strzeleckiej. Gospodarze bili głową w mur, a w 15. minucie pogubili się po szybkiej akcji Danii i stracili gola.

Henrik Dalsgaard włączył się do kontry i dokładnie z linii bocznej kapitalnie zgrał piłkę głową po krzyżowym podaniu ze środka boiska. Christian Eriksen rozpędził i zostawił za plecami Nikolę Vukcevicia. Gwiazdę Danii mógł jeszcze zablokować Marko Simić, ale nie doskoczył do rywala na czas i piłka po precyzyjnym strzale zza pola karnego wpadła do siatki!

Na dodatek w 21. minucie boisko opuścił as gospodarzy - Stevan Jovetić. Trudno ocenić, co było przyczyną zmiany, bo nie sprawiał wrażenia kontuzjowanego.

Czarnogórcy ruszyli do natarcia, jednak Duńczycy nie pozwalali im na wiele. Gospodarzom wystarczyło sił i zapału jedynie na kwadrans. Nagle zupełnie stanęli i oddali inicjatywę Duńczykom. Krótko przed przerwą znów dał o sobie znać Eriksen - huknął w "okienko" z 25 m, ale równie piękna, a przy tym skuteczna, była parada Danijela Petkovicia.

Jeśli miejscowi fani liczyli na to, że po przerwie zobaczą odmienioną drużynę Czarnogóry, to przeżyli rozczarowanie. Mijały kolejne minuty, a ich zespół wciąż miał zero w statystyce celnych strzałów. Z kolei w 65. minucie potężny strzał Sisto obronił Petković.

Dopiero w 70. minucie miejscowi wypracowali czystą pozycję strzelecką i Stefan Mugosza powinien wyrównać, ale nie trafił w bramkę. Kilka minut później bliski zdobycia gola był Luka Dżordżević, ale w ostatniej chwili zablokował go Henrik Dalsgaard.



Pierwszy celny strzał na duńską bramkę dopiero w 78. minucie oddał Marko Janković. Piłka jednak leciała za wolno i prosto w bramkarza.

Czarnogórcy sprawiali wrażenie pogodzonych z porażką, a drugiego gola dla Danii mógł zdobyć w 90. minucie Eriksen, lecz jego strzał z 15 metrów w sytuacji sam na sam obronił bramkarz.

Czarnogóra - Dania 0-1 (0-1)

Bramka - Christian Eriksen (16.).



Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia).



Czarnogóra: Danijel Petković - Żarko Tomasević, Stefan Savić, Marko Simić, Adam Maruszić - Marko Veszović, Mirko Ivanić, Nikola Vukcević, Marko Janković (86. Vladimir Jovović) - Stevan Jovetić (21. Luka Dżordżević), Stefan Mugosza (77. Damir Kojasević).



Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Bjelland, Jens Stryger Larsen (43. Riza Durmisi) - William Kvist, Christian Eriksen, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius (64. Nicklas Bendtner), Pione Sisto.

