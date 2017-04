​Boniek dla Interii po wygraniu wyborów do władz UEFA: Gdyby Wojciechowski wiedział, to...

- Kluby z krajów bogatszych zawsze będą mocniejsze, co wcale nie znaczy, że mają prawo do tego, aby wszystkimi zarządzać. Nie o to w tym wszystkim chodzi - powiedział Interii Zbigniew Boniek tuż po wygraniu wyborów do Komitetu Wykonawczego UEFA.

Zdjęcie Gianni Infantino i Zbigniew Boniek podczas kongresu UEFA w Helsinkach /PAP/EPA

Michał Białoński, Interia: Przedwyborczą deklarację o wejściu do Komitetu Wykonawczego UEFA zrealizował pan najszybciej jak się dało. Zdążył pan załatwić dla Polski jakąś kolejną imprezę po finale Ligi Europejskiej i Euro 2017 U-21?

Reklama

Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u, członek Komitetu Wykonawczego UEFA: Spokojnie, tak szybko to się nie odbywa. Musimy poznać panujące tu mechanizmy, mieliśmy wstępne, krótkie spotkanie. Działalność na poważnie zacznie się przy następnym zjeździe Komitetu Wykonawczego, który nastąpi w maju.

5 kwietnia zostanie zapamiętany jako wielki dzień dla polskiego sportu. Pan jako drugi Polak w historii wszedł do Komitetu Wykonawczego UEFA, a minister sportu Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Światowej Agencji Antydopingowej - WADA.

- I bardzo dobrze. Pan minister pogratulował mi, ja również mu gratuluję.

Podczas kongresu UEFA rozmawiał pan z szefem FIFA Giannim Infantino. Podzielił się pan z nim krytyczną opinią w sprawie Video Assistant Referee, czyli wprowadzania do piłki sędziego wideo?

- Ja nigdzie nie powiedziałem, że system VAR nie podoba mi się. Powiedziałem tylko, że aby coś wprowadzić, to trzeba mieć wiedzę, przygotowanie. Za zgodą FIFA system jest wprowadzany w niektórych rozgrywkach. Nie kryję, że nie jestem entuzjastą tego pomysłu. Dla każdego normalnego człowieka jest jasne, że VAR pomoże w rozwiązaniu największych problemów, bo sporne sytuacje będzie widać na powtórce. Musimy jednak uważać, aby przy okazji nie wylać dziecka z kąpielą i nie zepsuć piłki. W Polsce czasami tworzą niestworzone historie. Nie ma stanowiska PZPN-u, w którym jesteśmy przeciwko VAR. Na razie nie chcemy tracić pieniędzy na niepotrzebne wydatki. Natomiast zastanawiamy się, jak podejść do VAR i wyciągniemy wnioski. W związku z tym, że jesteśmy prężni, szybcy, coś wymyślimy.

Zwraca pan uwagę na fakt, że w piłce nie ma miejsca na Europę dwóch prędkości.

- Hasło o Europie dwóch prędkości jest podłączone bardziej pod politykę. Wiadomo, że w piłce, jak i w życiu zawsze będą ludzie czy kluby bogatsze i biedniejsze. Kluby z krajów bogatszych zawsze będą mocniejsze, co wcale nie znaczy, że mają prawo do tego, aby wszystkimi zarządzać. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj nawet w przemówieniu pana prezydenta UEFA Czeferina było to jasno określone. Nie chcę się na ten temat więcej rozwodzić. Naszego kibica interesuje to, aby nasze drużyny jak najlepiej grały w piłkę, żeby reprezentacja dalej sobie świetnie radziła i co kilka lat do naszego kraju zawitała duża piłkarska impreza. Natomiast to, co się buduje po cichu, cała ta dyplomacja, to kibica nie interesuje i bardzo słusznie.

Otrzymał pan czwarte poparcie spośród wszystkich kandydatów - 45 głosów. Wynik dobry.

- Można powiedzieć, że pierwsza "piątka" była podobna, dzielił nas jeden-dwa głosy. Głosowanie było tajne, otrzymałem 82 procent głosów z sali. 82 procent poparcia - wydaje mi się, że to bardzo dużo.

Napisał pan na Twitterze, że gdyby zagłosował na siebie, to zrównałby się z Włochem Uvą.

- To był żart, ja zagłosowałem na siebie. Obstawiałem, że będę miał około 30-35 głosów. Sam wynik zaskoczył mnie pozytywnie.

W stosunku do wyborów w PZPN-ie UEFA jest zacofana. Urna, długie liczenie - wszystko to trwało kilka godzin, a nie minut dzięki elektronice, jak w październikowych wyborach w Warszawie.

- Mogę to skomentować tylko tak: gdyby pan Wojciechowski wiedział jak wyglądają wybory w UEFA, to pewnie by wystartował do Komitetu Wykonawczego UEFA, bo mu się podoba taki system wyborów. Mówię to oczywiście jako żart, bez żadnej złośliwości (śmiech).

Rozmawiał: Michał Białoński