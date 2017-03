Bartosz Kapustka powołany do reprezentacji Polski U21

Bartosz Kapustka znalazł się w gronie piłkarzy powołanych z lig zagranicznych na marcowe mecze towarzyskie młodzieżowej reprezentacji Polski. Prawdopodobnie oznacza to, że nie zagra w pierwszej kadrze Adama Nawałki z Czarnogórą w el. MŚ.

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, Marcin Dorna, powołał pięciu zawodników z lig zagranicznych na marcowe mecze kontrolne z Włochami w Krakowie (23 marca o godzinie 20:45 i z Czechami w Kielcach (27 marca o godzinie 17:00).

Lista powołanych zawodników:

1. Paweł Dawidowicz (VFL Bochum)

2. Bartosz Kapustka (FC Leicester City)

3. Igor Łasicki (Carpi FC)

4. Mariusz Stępiński (FC Nantes)

5. Maksymilian Stryjek (AFC Sunderland)

Marcin Dorna powołania konsultuje z selekcjonerem Adamem Nawałką. Gdy selekcjoner nie korzysta z kilku piłkarzy, ci trafiają do młodzieżówki. Tak też prawdopodobnie było tym razem. Oznacza to, że Nawałka zrezygnował z Kapustki, który na co dzień nie gra w Leicester City.



Selekcjoner lubi jednak zmienić zdanie. Tak było w listopadzie poprzedniego roku, kiedy Kapustka dostał powołanie do młodzieżówki, a potem do dorosłej kadry. Podobnie było z Dawidowiczem, któremu we wrześniu 2016 roku powołanie wysłał Dorna, a po kilku dniach wezwał go Nawałka.