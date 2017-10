Armenia - Polska w el. MŚ. Mila: Będzie ciężko, ale awansujemy na mundial!

To ostatnia prosta, na której nie można się potknąć, choć trasa tylko teoretycznie jest równa jak stół. Polacy w czwartek (godz. 18) na wyjeździe zmierzą się z Armenią w el. MŚ. - Czeka ich trudne zadanie, ale siła naszej kadry jest tak duża, że wyjdziemy z tego obronną ręką. Będzie ciężko, ale pojedziemy do Rosji - mówi w rozmowie z Interią Sebastian Mila, jeden z bohaterów poprzednich eliminacji do ME, choć nie ukrywa, że ma obawy o awans.

Polacy przebiegli niemal cały eliminacyjny maraton, ale na ostatniej prostej jeszcze niczego nie mogą być pewni. Na razie to piłkarze Adama Nawałki rozdają karty, ale na ich potknięcie czekają Dania i Czarnogóra, z którą w niedzielę zmierzymy się w Warszawie (godz. 18).

"Pogoda, czas, trudne momenty"

Kluczowe jest jednak czwartkowe spotkanie w Armenii. Szkopuł jednak w tym, że Polska tam jeszcze nigdy nie wygrała! Historia naszych potyczek z Ormianami to może nie jest materiał na wielotomową kronikę, bo do tej pory graliśmy tam tylko dwa razy, ale na razie w Armenii zanotowaliśmy remis (1-1 w 2001 r.) i porażkę (0-1 w 2007 r.).

Jak będzie tym razem?

- Pamiętam mecz z Armenią Warszawie, który wygraliśmy dość szczęśliwie (2-1 po golu Roberta Lewandowskiego w doliczonym czasie - przyp. red.). Pamiętam też, jak sam grałem np. przeciwko Azerbejdżanowi. To są trudne wyjazdy, walczy się tam niesamowicie ciężko: inna pogoda, strefy czasowe i wiele trudnych momentów - opowiada Mila.

Siła drużyny

Zawodnik Lechii Gdańsk najświeższe wspomnienia z drużynami z tamtego regionu ma jednak całkiem przyjemne, bo w listopadzie 2014 r. zagrał na wyjeździe przeciwko Gruzji w eliminacjach do mistrzostw Europy. Polacy wygrali 4-0, Mila zdobyła bramkę, a do tego wyszedł w pierwszym składzie reprezentacji Polski pierwszy raz od... sześciu lat.

Wówczas jednak Polacy również musieli się trochę pomęczyć, bo do przerwy było 0-0. - Między Polską a Gruzją były dwie godziny różnicy i to już tworzyło jakiś problem w funkcjonowaniu - wspomina Mila.

- W Armenii trzeba być mocno skoncentrowanym, ale chłopaki już to wiedzą. Siła naszej drużyny jest jednak tak duża, że na pewno wyjdą obronną ręką. Kibicuję im i zawsze będę wspierał. W końcu to nasza kadra narodowa - dodaje.

Święto w czwartek ok. 19.50?

Wariant najbardziej optymistyczny zakłada, że Polacy ogrywają Armenię, Dania remisuje z Czarnogórą i w czwartek ok. godz. 19:50 zawodnicy Nawałki zaczynają świętowanie awansu na mundial. Każde inne rozstrzygnięcie sprawia, że wszystko wyjaśni się dopiero w niedzielę.

- Oczywiście, że mam obawy o awans, w końcu to piłka nożna i nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja jednak nigdy nie będę obiektywny w stosunku do tej reprezentacji, bo jest mi ona bardzo bliska. Rozkochała mnie atmosfera związana z kadrą, to jak sprzedają się bilety na jej mecze. Jestem dumny, że to tak wygląda. Będzie ciężko, ale pojedziemy do Rosji! - uważa Mila.

Piotr Jawor