Armenia - Polska. Pierwsi kibice Orłów już w Erywaniu

Część polskich kibiców już we wtorkowy poranek dotarła do Erywania, gdzie w czwartek piłkarze reprezentacji Polski zagrają z Armenią mecz w eliminacjach mistrzostw świata 2018. W roli kibiców przylecieli m.in. sędziowie niższych lig z okręgu siedleckiego.

Czterej sędziowie prowadzą na co dzień mecze od szóstej do ósmej ligi. Jeden z nich miał okazję prowadzić spotkanie, w którym grał zawodowy pięściarz Rafał Jackiewicz.

"Po tym jak kilkanaście lat temu znokautował na boisku arbitra, wszyscy się go obawiali, ale na mnie zrobił pozytywne wrażenie. Sędziowanie to nasze hobby. Podobnie jest z wyjazdami na mecze reprezentacji" - przyznał Marek, który z tej czwórki ma największe doświadczenie jeżeli chodzi o wyjazdy na spotkania reprezentacji.

Ostatnim meczem wyjazdowym w jakim uczestniczył z udziałem "Biało-Czerwonych było spotkanie w Nicei, kiedy podopieczni Adama Nawałki rozpoczynali mistrzostwa Europy 2016 spotkaniem z Irlandią Północną. Jedyną bramkę zdobył wówczas Arkadiusz Milik, którego obecnie brakuje w kadrze z powodu kontuzji kolana.

"Bardzo mi go szkoda. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile znaczy dla naszej reprezentacji. Jego brak, to ogromna strata przed dwoma ostatnimi meczami w tych eliminacjach. Wiele obiecuję sobie natomiast po powrocie do kadry Grzegorza Krychowiaka. Widać, że odżył w West Bromwich Albion" - ocenił natomiast Krzysztof, dla którego to pierwszy wyjazdowy mecz "Biało-Czerwonych".

Na dwie kolejki przed końcem eliminacji Polacy z 19 punktami prowadzą w grupie E. Po trzy oczka tracą do nich reprezentacje Czarnogóry i Danii, które w czwartek zagrają ze sobą w Podgoricy. W przypadku remisu w tym spotkaniu i zwycięstwa Polaków w Erywaniu, podopieczni Adama Nawałki zapewnią sobie awans na mundial z pierwszego miejsca.

"Ja już szukam biletów do Rosji, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie awansowali do mistrzostw świata" - rzucił pewny sukcesu Grzegorz.

Pozostali są bardziej ostrożni. "Awans jest blisko, ale jeszcze go nie osiągnęliśmy. Na pewno spotkanie w Erywaniu nie będzie należało do łatwych" - przestrzegł Marek.

Mecz Armenia - Polska w czwartek o godzinie 18.