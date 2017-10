Armenia - Polska. Jeszcze nie wygrali w Erywaniu

Armenia będzie w czwartek w Erywaniu rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy. Do tej pory obie drużyny spotkały się sześciokrotnie, a bilans jest korzystny dla "Biało-Czerwonych", choć nigdy jeszcze nie zwyciężyli z tym przeciwnikiem na wyjeździe.

Pierwszy mecz Polski z Armenią miał charakter towarzyski. W 1999 roku w Warszawie gospodarze wygrali 1-0.

Później obie ekipy rywalizowały w eliminacjach MŚ 2002. W marcu 2001 roku, także w Warszawie, podopieczni Jerzego Engela zwyciężyli 4-0. W rewanżu w Erywaniu 6 czerwca 2001 roku był remis 1-1, a bójka na boisku pod koniec spotkania spowodowała usunięcie przez sędziego trzech piłkarzy - dwóch Ormian oraz Jacka Bąka.

Natomiast 28 marca 2007 doszło do potyczki w kwalifikacjach mistrzostw Europy. Zespół prowadzony holenderskiego selekcjonera Leo Beenhakkera zwyciężył w Kielcach 1-0. Niespełna trzy miesiące później "Biało-Czerwoni" doznali jedynej porażki z tym przeciwnikiem - w Erywaniu ulegli 0-1, co jednak nie przeszkodziło im awansować, po raz pierwszy w historii, do turnieju finałowego ME.

Ostatnio oba zespoły rywalizowały ze sobą 11 października 2016, gdy zmierzyły się po raz pierwszy w trwających eliminacjach. Na PGE Narodowym w Warszawie Polacy wygrali 2-1, a gola na wagę trzech punktów już w doliczonym przez sędziego czasie gry uzyskał Robert Lewandowski.

Najbliższy pojedynek będzie 40. meczem reprezentacji Polski pod wodzą Adama Nawałki. Mecz w Erywaniu rozpocznie się w czwartek o godzinie 18 czasu polskiego. Transmisja telewizyjna w Polsacie i Polsacie Sport.



Mecze Polska - Armenia:

03.03.1999, Warszawa 1-0

28.03.2001, Warszawa 4-0 el. MŚ

06.06.2001, Erywań 1-1 el. MŚ

28.03.2007, Kielce 1-0 el. ME

06.06.2007, Erywań 0-1 el. ME

11.10.2016, Warszawa 2-1 el. MŚ

Bilans: 6 meczów; 4 zwycięstwa Polski, 1 remis, 1 porażka. Bramki: 9-3