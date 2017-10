Armenia - Polska 1-6. Jakub Błaszczykowski: Nie ma się co silić na głębsze przemyślenia

Polska rozgromiła w Erywaniu Armenię 6-1 i jest już jedną nogą na mundialu w Rosji. Jedną z bramek strzelił w tym spotkaniu Jakub Błaszczykowski dla którego było to 19. trafienie w drużynie narodowej.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

- Dla mnie to zawsze ogromne wyróżnienie, ale najważniejsze, że wygraliśmy i cieszymy się z trzech punktów - powiedział Błaszczykowski przed kamerami Polsatu Sport.



Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Robert Lewandowski. Po jednym trafieniu "dołożyli" jeszcze Kamil Grosicki i rezerwowy Rafał Wolski.



- Mieliśmy plan na to spotkanie. Od pierwszej do ostatniej minuty go realizowaliśmy i to przyniosło efekty w postaci goli. Przez kilka minut oddaliśmy pole rywalom, ale zagraliśmy bardzo dobre spotkanie - podkreślił Błaszczykowski.



- Nie ma się co silić na głębsze przemyślenia, bo graliśmy z niezbyt dobrze dysponowanym przeciwnikiem - zaznaczył.



- Wiedzieliśmy, że Ormianie zagrają piątką w defensywie i że będzie ciężko "przebić" się środkiem. Dlatego ustawialiśmy się szeroko, żeby napędzać nasze akcje skrzydłami - stwierdził Błaszczykowski.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji MŚ 2018

Armenia - Polska 1-6. Galeria 1 21 Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Robert Lewandowski. Po jednym trafieniu "dołożyli" Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski i Rafał Wolski. Autor zdjęcia: Fot. Bartłomiej Zborowski Źródło: PAP 21