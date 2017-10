To było efektowne i ważne zwycięstwo. Co działo się za kulisami meczu z Armenią? Co będzie robił Tomasz Hajto, ile piłek ma w domu Robert Lewandowski? Magazyn "Łączy nas piłka" tradycyjnie pokazuje mecz reprezentacji Polski od kulis.

Wideo Armenia - Polska 1-6. Co się działo za kulisami? Wideo

El. MŚ: sprawdź sytuację w "polskiej" grupie!

Reklama

Przed meczem skupienie, po spotkaniu wielka radość. "Gratuluję! Baraże już mamy" - śmiał się w szatni po pokonaniu 6-1 Armenii prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski mieli okazję zamienić kilka zdać z Henrichem Mchitarjanem, z którym znają się ze wspólnych występów w Borussii Dortmund.

Lewandowski zdradził, że zbiera piłki po meczach, ale nie od zawsze, dopiero "od jakiegoś czasu". To i jeszcze więcej zza kulis meczu z Armenią.



Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Czarnogóra

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski (z prawej) i Sargis Adamjan / AFP

WS